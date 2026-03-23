Левые сохранили контроль над крупнейшими городами Франции на муниципальных выборах

Во Франции прошел второй тур муниципальных выборов. По его итогам левые силы удержали позиции в крупнейших городах страны.

В Париже победу одержал социалист Эммануэль Грегуар, набравший около 51% голосов. Он опередил кандидата от правых Рашиду Дати и представительницу радикальных левых Софию Шикиру.

The Insider ранее сообщал о коррупционных скандалах, связанных с Рашидой Дати. В частности, министра подозревают в получении ювелирных украшений на сумму более €420 тысяч от Анри Прольо, с которым у нее были романтические отношения. В сентябре 2025 года прокуратура Парижа начала проверку, поскольку эти украшения не были указаны в ее декларации активов. Дело пока находится на стадии предварительного расследования.

Анри Прольо занимает руководящие должности в ряде французских энергетических и оборонных компаний, а также входит в совет директоров компании «АБР Менеджмент», которая управляет активами российских олигархов — братьев Ковальчуков. По данным The Insider, он продолжает получать доход от трех консалтинговых компаний в России и регулярно посещает страну.

В Марселе действующий мэр Бенуа Пайян также сохранил пост, получив около 53% голосов. Его основной соперник, кандидат от «Национального объединения» Франк Аллизио, значительно отстал.

Пайян победил, несмотря на то что эксперты прочили победу правому Аллизио. Марсель, основанный более 2600 лет назад, всегда был городом миграций. Однако в этой кампании главным вопросом стала современная репутация города как центра наркоторговли и насилия.

Оба кандидата строили программу вокруг борьбы с наркотрафиком, при этом Аллизио также много говорил об «идентичности» французов, обещал утроить число муниципальных полицейских и увеличить количество камер наблюдения, а также запретить допуск на пляжи молодым людям, обвиняемым в правонарушениях.

Пайян отмечал, что одной только жесткой политики недостаточно. По его мнению, для снижения преступности нужно развивать инфраструктуру, создавать рабочие места и поддерживать социальные программы в городе, где около четверти жителей живут за чертой бедности.

В Лионе мэр-экологист Грегори Дусе переизбран с результатом около 54% при поддержке левых союзников.

Кампания проходила на фоне убийства ультраправого активиста: 14 февраля 2026 года в Лионе погиб 23-летний ультраправый активист Квентен Деранк. Он получил смертельные травмы после драки между ультраправыми и левыми активистами. Инцидент произошел прямо во время избирательной кампании, и тема насилия и безопасности резко вышла на первый план. В первом туре разрыв у Дусе и его оппонента от правого/центристского лагеря Жана-Мишеля Оласа был минимален: 37,3% у Дусе против 36,7% у Оласа.

Второй тур прошел в 1580 коммунах, где в первом туре ни один из кандидатов не получил большинства. Явка на 17:00 составила 48,1% — выше, чем в 2020 году, но ниже уровня 2014 года.

