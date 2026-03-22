Волосы, используемые при наращивании, содержат десятки опасных веществ, которые могут привести к раку груди — исследование

Ученые обнаружили в материалах для наращивания волос 48 опасных химических веществ, которые повышают риск развития рака груди и гормональных нарушений, а также могут нанести вред репродуктивному здоровью. Об этом пишет Би-би-си со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Американского химического общества.

Ученые проверили 43 образца накладных волос, которые купили в онлайн- и офлайн-магазинах. Исследованные образцы включали изделия из синтетических и натуральных волос, парики, волосы для плетения косичек, накладные пряди, шиньоны. Вредные вещества нашлись почти во всех изученных материалах. Так, в 36 образцах волос для наращивания — как синтетических, так и натуральных — обнаружили 17 химических веществ, связанных с раком груди; почти 10% образцов содержали опасные оловосодержащие соединения, которые обычно используют при производстве трудновоспламеняемого пластика.

«Там было все: от огнеупорных веществ до пестицидов, а также такие вещества, как фталаты, которые являются эндокринными разрушителями и, как известно, связаны с нарушением репродуктивной системы», — рассказала ведущий автор исследования, научный сотрудник американского института Silent Spring доктор Элиссия Франклин.

По словам ученых, наращённые волосы особенно опасны тем, что на протяжении длительного времени соприкасаются с кожей. «Наращённые волосы носят очень близко к телу. Они лежат на коже головы, шее и плечах неделями, а иногда и месяцами», — поясняет Франклин. Кроме того, нагревание волос при укладке может приводить к выделению токсичных паров, которые попадают в организм при вдыхании.

Предыдущие исследования были сосредоточены на синтетических волосах. В этот раз ученые изучили и натуральные и пришли к выводу, что они также содержат опасные химикаты. В некоторых случаях натуральные человеческие волосы содержали больше опасных химикатов, чем некоторые синтетические аналоги. «То, что на продукте указано, что продукт изготовлен из человеческих волос или что это натуральные волосы, полученные у одного донора, еще не делает его более безопасным, чем синтетические волосы», — говорит Франклин.

Согласно прогнозам, к 2028 году мировой рынок наращивания волос превысит $14 млрд. По объемам импорта товаров для наращивания лидируют США.

