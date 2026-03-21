Главой УПЦ Киевского патриархата избран архиепископ Никодим. Он опубликовал заявление архиереев УПЦ КП о «силовом» перемещении тела Филарета

Украинскую православную церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) после смерти патриарха Филарета возглавит архиепископ Сумский и Ахтырский Никодим (Владимир Кобзарь). Об этом сообщили архиереи церкви.

По их данным, решение было принято 21 марта в ходе онлайн-голосования. Его утвердили на внеочередном заседании архиерейского собора.

Никодим также опубликовал заявление архиереев УПЦ КП. В нём они раскритиковали руководство Православной церкви Украины (ПЦУ), заявив, что тело Филарета было перевезено в Михайловский собор «силовым методом». Также в УПЦ КП подчеркнули, что намерены сохранить церковь как самостоятельную структуру и не планируют входить в другие объединения.

Кроме того, архиереи заявили, что не признают возможные документы и завещания, которые могут быть опубликованы ПЦУ после похорон Филарета, за исключением его публичного духовного завещания от октября 2025 года.

Патриарх Филарет умер 20 марта 2026 года на 98-м году жизни. Поддерживал создание Православной церкви Украины и фактически вошёл в её состав в 2018 году, когда прошёл объединительный собор. Тогда он отказался от формального статуса предстоятеля и согласился на избрание митрополита Епифания главой новой церкви.



Однако вскоре между Филаретом и руководством ПЦУ возник конфликт. Филарет заявил, что достигнутые ранее договорённости были нарушены, и начал выступать за восстановление УПЦ КП.



В 2019 году он провёл собрание, на котором объявил о возобновлении деятельности УПЦ КП и фактически вышел из ПЦУ. В самой ПЦУ эти действия не признали и назвали их не имеющими канонической силы.

