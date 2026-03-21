Тысячи люксовых автомобилей застряли на острове в Кении из-за войны на Ближнем Востоке — Bild

На кенийском острове Ламу скопились тысячи новых автомобилей, которые направлялись в ОАЭ. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, на острове уже находятся около 4000 машин, включая модели Porsche и Volkswagen. В ближайшее время ожидается прибытие ещё одного судна с примерно 5000 автомобилей.

Изначально груз отправился из Японии в Дубай, однако суда не смогли пройти через Ормузский пролив из-за ухудшения ситуации с безопасностью на фоне войны с Ираном. В результате корабли изменили маршрут и пришли в Восточную Африку.

Автомобили выгрузили на Ламу, где они сейчас стоят на территории порта и в складских помещениях.

При этом на самом острове практически нет автотранспорта. Исключение составляют лишь служебные машины. Основной транспорт — лодки и ослы.

Власти порта заявляют, что готовы принять дополнительные суда. По их словам, из-за нестабильной обстановки многие корабли сейчас вынуждены менять маршруты.

Ожидается, что автомобили останутся на острове до тех пор, пока ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется.

