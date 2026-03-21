«Вглубь страны лучше не ехать, там повсюду контроль КСИР». Востоковед Руслан Сулейманов освободился после задержания в Иране

В Тебризе стоит дым, летают американские и израильские самолеты, слышны бомбежки. Ощущение крайне неприятное. Кто-то боится ходить даже к врачу, так как удары наносятся в том числе по гражданским объектам, которые могут быть связаны с КСИР. За окном постоянно слышны раскаты, похожие на гром.

Ни сирен, ни убежищ нет, там каждый спасается как может. Массовой паники с бегством в укрытия я не видел — многие говорят, что уже привыкли. Основные удары приходятся на окраины, где расположены фабрики и правительственные объекты, а центральные жилмассивы затронуты меньше. Тем не менее я видел разрушенные дома в пригородах. По словам местных, в Тебризе погибло около 150–200 мирных жителей.

В Тегеране нет света, там ситуация сложнее. В Тебризе и Ардебиле полегче: магазины и рестораны работают. Несмотря на обилие силовиков, люди стараются жить обычной жизнью: ходят на базары, закупаются к праздникам, посещают парикмахерские. При этом никаких особых мер предосторожности, заботы о гражданах со стороны государства я не заметил.

Информацию передают государственные агентства, работает телевидение. Внутренний интернет тоже есть, иранские сайты открываются. Человек может открыть газету или включить телевизор, и иранские власти через них транслируют нужную им информацию. Например, они активно передавали заявления Трампа о том, что карта Ирана может измениться или что стоит помочь курдам, — естественно, это вызывает у жителей Ирана соответствующую реакцию. Всюду висят портреты Хаменеи и его сына Моджтабы.



Иранцы не боятся говорить. В отличие от России, где из человека слова не вытянешь, здесь люди свободно общаются на улицах, в такси, часто сами начинают разговоры о политике.

Настроения в обществе очень разные. Многие выступают против войны, особенно из-за ударов по гражданским объектам. Есть те, кто надеется на перемены через действия США и Израиля, но, судя по тем, с кем общался я, воодушевления мало — американцы бомбят, но не предлагают альтернативы режиму. Трамп обещал помощь во время протестов, но ничего не сделал, и многие в нем разочаровались. Его слова о возможном изменении карты Ирана и поддержке курдского сепаратизма также кого-то оттолкнули. При этом у режима есть активная опора — около 10–15% населения, которые искренне выходят на площади в поддержку власти, особенно те, кто потерял близких в ходе конфликта.

Абсолютно все, с кем я общался, говорили, что у Ирана нет союзников. Ни Россию, ни Китай, ни Саудовскую Аравию всерьез в этом качестве не воспринимают. Иран один».