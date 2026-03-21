США разрешили продать до 140 млн баррелей уже загруженной на танкеры иранской нефти, чтобы снизить цены

Министерство финансов США выдало временное разрешение на продажу иранской нефти, которая уже находится в море и подпадает под санкции. Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, речь идет об ограниченной и краткосрочной мере, которая касается только уже добытой нефти, находящейся в танкерах. Новые закупки или наращивание добычи в рамках этого решения не допускаются. В Вашингтоне рассчитывают, что это позволит быстро вывести на рынок около 140 млн баррелей нефти и тем самым снизить давление на глобальные цены.

Бессент связал это решение с действиями Ирана, обвинив его в атаках на энергетическую инфраструктуру и попытках дестабилизировать поставки. Он заявил, что США намерены «использовать иранскую нефть против Тегерана», чтобы не допустить роста цен на фоне перебоев, в том числе в районе Ормузского пролива.

Министр также утверждает, что значительная часть санкционной иранской нефти сейчас накапливается Китаем по заниженным ценам. По замыслу администрации Дональда Трампа, временное разрешение должно «разблокировать» эти объемы и увеличить глобальное предложение.

При этом, подчеркнул Бессент, политика «максимального давления» на Иран сохраняется: доступ Тегерана к доходам от продажи нефти будет ограничен, а ограничения на финансовые операции продолжат действовать. По его словам, с учетом других мер США уже работают над выводом на рынок около 440 млн дополнительных баррелей нефти, чтобы ослабить влияние Ирана на энергетический рынок.

