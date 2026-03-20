Семья ближайшей помощницы Эпштейна связана с российскими спецслужбами и госорганами — Explainer

Бывшая ближайшая помощница Джеффри Эпштейна Светлана Пожидаева, позже сменившая имя на Софию Платт, происходит из семьи, связанной с российскими силовыми и государственными структурами. Об этом говорится в расследовании проекта Explainer.

После смерти Эпштейна Пожидаева исчезла из российских реестров под прежним именем, получила новый паспорт на имя Софии Платт и впоследствии уехала из России в США. Автор расследования утверждает, что она сохраняла прежние идентификаторы в российских базах, включая СНИЛС и ИНН, а новый паспорт был оформлен в 2020 году.

Explainer также пишет, что ее отец Юрий Пожидаев связан со средой военных переводчиков и, вероятно, спецслужб. По данным расследователей, он получал пенсию через ФСБ, работал в иранских проектах структур, связанных с «Ростехом» и РЖД, а также отправлял корреспонденцию в пенсионный отдел управления ФСБ по Москве и Московской области. Мать Пожидаевой, как утверждается в расследовании, в разные годы была связана со структурами Управделами президента, «Лукойла» и организацией ветеранов Военного института иностранных языков.

Светлану Пожидаеву Explainer называет выпускницей МГИМО, которая с 2010-х годов находилась рядом с Эпштейном, организовывала его перелеты и, как следует из ранее опубликованных «файлов Эпштейна», вела с ним регулярную переписку. В расследовании также упоминается, что после смерти финансиста она сменила личность и уже под именем Софии Платт продолжила карьеру в США, где фигурирует в венчурных и фандрайзинговых проектах.

Сама Пожидаева, как пишет Wall Street Journal, утверждает, что была жертвой Эпштейна, помогала ему вынужденно и сменила имя ради защиты от повторной травмы и публичных обвинений. Explainer при этом подчеркивает, что не утверждает существование доказанной операции российских спецслужб, но считает связи Пожидаевой и ее семьи с силовыми и окологосударственными кругами заслуживающими внимания.