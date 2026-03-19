Индийская IT-ассоциация выступила против предустановки на смартфоны госприложения для идентификации — Reuters

Индия рассматривала возможность ввести обязательную предустановку на продаваемые в стране смартфоны государственного приложения для биометрической идентификации Aadhaar. Представители компаний-производителей этому воспротивились. Об этом говорится во внутреннем письме, разосланном своим членам индийской IT-ассоциацией MAIT. С документом ознакомились журналисты агентства Reuters.

Согласно этому письму, государственное ведомство UIDAI, руководящее системой Aadhaar, еще в январе попросило министерство информационных технологий изучить возможность обязательной предустановки на продаваемые в стране смартфоны идентификационного приложения. К этому изучению планировалось привлечь представителей Apple, Google, Samsung и других производителей электроники. Хотя об обязательном распоряжении речи пока не шло, просьба насторожила представителей отрасли. В частности, представители Apple и Samsung раскритиковали эти планы из-за угроз безопасности. В одном из документов MAIT утверждалось, что ни одна страна, кроме России, не вводит обязательную предварительную установку правительственных приложений на мобильные телефоны. Пока не ясно, отказалось ли правительство Индии от этих планов под давлением индустрии.

Aadhaar — это уникальный 12-значный идентификационный номер, привязанный к отпечаткам пальцев и рисунку радужной оболочки глаза человека, им пользуются почти 1,34 млрд жителей Индии. Номер нужен для удостоверения личности в банках и регистрации в приложениях, а также для ускоренного прохождения контроля в аэропортах. Одноименное приложение часто критикуют за уязвимости и утечки личных данных пользователей.

Это не первый скандал, связанный с попытками индийского правительства обязать производителей телефонов устанавливать на них государственные приложения. В декабре прошлого года правительству пришлось отменить распоряжение, обязывающее производителей смартфонов предустанавливать на всех устройствах государственное приложение для обеспечения кибербезопасности Sanchar Saathi, так как оппозиционные политики, активисты и бизнес заявили, что это нарушает конфиденциальность пользователей.