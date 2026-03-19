Премия Абеля присуждена математику из Бонна Герду Фальтингсу. Он стал первым немцем, удостоенным этой награды

Абелевская премия была присуждена 71-летнему математику, почетному профессору Боннского университета Герду Фальтингсу. Награда вручается ежегодно с 2003 года Норвежской академией наук и литературы и считается одним из аналогов Нобелевской премии для математиков. Фальтингс стал первым немцем, удостоенным этой награды. Чествование лауреата состоится 26 мая в Осло, денежная часть премии составляет 7,5 млн норвежских крон (приблизительно €670 тысяч). Об этом сообщает пресс-служба Боннского университета.

Фальтингс был награжден премией Абеля «за внедрение мощных инструментов в арифметическую геометрию и решение давних диофантовых гипотез Морделла и Ланга».

«Его [Фальтингсa] идеи и результаты сформировали эту область и привели к решению давних гипотез. В то же время он ввел новые методы, которые повлияли на последующие работы на протяжении десятилетий. Его исключительные достижения объединили геометрические и арифметические перспективы и демонстрируют силу глубоких структурных идей», — указал комитет премии.

Гипотезу Морделла Фальтингс доказал еще в 1983 году, с тех пор она известна как теорема Фальтингса. Еще в 1922 году Луи Морделл предположил, что уравнения, задающие множество точек трехмерных поверхностей, имеющих хотя бы одно отверстие (так называемые поверхности рода 1 и более), имеют конечное число целочисельных решений. Доказать это предположение ученые не могли в течение нескольких десятилетий.

В 1986 году Фальтингс стал первым математиком из Германии, награжденным другой престижной математической наградой — премией Филдса. Она вручается раз в четыре года математикам в возрасте младше 40 лет.