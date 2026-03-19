Впервые с начала войны иранский обстрел привел к жертвам на Западном берегу — погибли четыре женщины

Четыре палестинские женщины погибли, еще 13 получили ранениях в результате падения обломков ракеты в провинции Хеврон на юге Западного берега реки Иордан. Об этом сообщает палестинское агентство Wafa со ссылкой на Красный Полумесяц.

Изначально сообщалось о трех погибших женщинах, включая одну несовершеннолетнюю, но позже данные обновили. Обломки иранской ракеты упали на салон красоты.

Отмечается, что бригады скорой помощи работали на месте происшествия, пострадавшие доставлены в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

Также в ночь на 19 марта в израильском поселке Аданим, в южной части А-Шарона в результате ракетного обстрела из Ирана погиб молодой иностранный рабочий.

В Тель-Авиве пострадало восьмиэтажное здание. Один человек получил легкое отравление дымом.

По подсчетам Reuters, всего в Израиле погибли 15 мирных жителей после начала войны Израиля и США с Ираном 28 февраля. По всему Ближнему Востоку погибли тысячи человек.