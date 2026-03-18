Основателя фонда, помогающего семьям «бойцов СВО», обвинили в создании преступного сообщества для хищения денег у военных в Шереметьево

Следственный комитет обвинил основателя «КМД Девелопмент» и фонда «Мы вместе» Юрия Королёва в организации преступного сообщества, участники которого занимались хищением денег у участников войны в Украине. Как сообщили источники РБК, мошенники действовали в московском аэропорту Шереметьево.

По данным источников, Королёву предъявили обвинения по 11 эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), четырем эпизодам кражи в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК), а также в вымогательстве (ч. 3 ст. 163 УК) и организации преступного сообщества. Предприниматель находится в СИЗО с октября. Вину он не признаёт.

Уголовное дело, по которому Королёв сначала проходил свидетелем, а потом стал обвиняемым, было возбуждено в ноябре 2024 года. В общей сложности по делу проходит 40 человек. В числе предполагаемых основателей организованного преступного сообщества (ОПС) называются лидер преступной группировки из подмосковной Лобни Игорь Бардин и ее члены: Алексей Кабочкин и Александр Вакуленко. Бардин скрылся, Кабочкин арестован, Вакуленко заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, после чего его выпустили из СИЗО под домашний арест. По словам источников РБК, дело во многом построено на его показаниях.

По версии следствия, в ОПС входили несколько групп, действовавших разными методами. Например, некоторые из мошенников завязывали знакомство с военными в аэропорту и просили о помощи, рассказывая, что у них украли кошелек и билеты. В результате злоумышленники выманивали суммы от 10 тысяч до 35 тысяч рублей. Другие угощали потенциальных жертв алкоголем, а затем предлагали различные услуги — например, помощь в покупке билетов или размещении в гостинице по стоимости, в несколько раз превышавшей реальную. Иногда пьяным военнослужащим предлагали доставить их к самолету на инвалидной коляске, одновременно выясняя у них пин-код от банковской карты, с которой затем переводили деньги. Как ранее писал «Коммерсантъ», жертвами мошенников становились «участники СВО».

Основанная Королёвым группа компаний «КМД Девелопмент» занималась строительством в Московской области. Организация была ликвидирована по решению ФНС в 2019 году. Кроме того, Юрий Королёв основал благотворительный фонд «Мы вместе». Как сообщается на сайте организации, одно из основных направлений ее деятельности — «организация отдыха и психологической реабилитации семьям бойцов СВО». В попечительский совет фонда входят член Совета Федерации Елена Писарева и депутат Госдумы Елена Драпеко.