Глава МИД Ирана заявил о готовности к переговорам только при компенсациях. Никита Смагин: Тегеран исходит из логики «уже нечего терять»

Иран готов выслушать предложения стран-посредников о прекращении огня, если Тегерану компенсируют ущерб, заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью Al Jazeera.

«Многие дружественные нам страны предложили идеи и выразили готовность сыграть роль в достижении мира. Если будет предложение о прекращении войны, соответствующее нашим условиям <…>, а ущерб, понесенный Ираном, будет компенсирован, то мы, безусловно, выслушаем его», — сказал Арагчи.

По словам Арагчи, Китай мог бы выступить посредником между Ираном и США. Иран довел свою позицию до «стран-друзей» и готов рассматривать лишь те инициативы, которые предусматривают окончательное прекращение конфликта в регионе и выплату компенсаций за нанесенный стране ущерб.

17 марта Reuters писал со ссылкой на анонимного высокопоставленного иранского чиновника, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи отклонил предложения о прекращении огня с США, переданные через посредников. По словам источника агентства, иранский лидер считает, что «сейчас не время для мира», пока США и Израиль не будут «поставлены на колени», не признают поражение и не согласятся на компенсации.

15 марта Reuters также писал со ссылкой на источники, что Белый дом отверг попытки ближневосточных союзников начать дипломатические переговоры, направленные на прекращение войны с Ираном.

Иранист Никита Смагин объясняет в разговоре с The Insider, что Иран выдвигает такие жесткие условия, потому что его элиты не верят в возможность устойчивого мира с США и Израилем. Они исходят из логики «нам уже нечего терять» и готовы продолжать создавать проблемы региону и не только. Он также прогнозирует, что активная фаза боевых действий закончится примерно в течение двух недель, но война США и Израиля с Ираном на этом не завершится.

«Я думаю, что Иран совершенно не верит, что у него получится мирно существовать с Израилем и США. Они убеждены, что Израиль с США стремятся к смене режима, это их долгосрочная стратегия, поэтому договориться ни о чем не получится. Иранские элиты после всех ликвидаций, всех проблем и неудач в переговорах с США пришли к выводу, что договариваться смысла нет, и пока они на этом стоят. Будет ли так дальше — не знаю, ситуация может меняться, но пока доминирует представление, что никакие переговоры не дадут никакой гарантии того, что не будет новой войны.

Думаю, Исламская Республика исходит из того, что сейчас ситуация складывается больше в их пользу, чем до этого. Они уже потеряли достаточно много из того, что у них было, но, с другой стороны, им фактически нечего терять. Они готовы стоять до конца, перекрывать Ормузский пролив, и непонятно, что с этим могут сделать другие страны. При этом очевидно, что они будут страдать. Единственный вариант, на котором они будут настаивать, — это снятие блокады Ормузского пролива в обмен [на их условия]. Я не считаю, что это сработает, но теперь Исламская Республика будет исходить из того, что им нечего терять, и они готовы создавать проблемы так долго, как им захочется.

Думаю, что наиболее вероятный сценарий окончания конфликта — завершение военных действий в течение примерно двух недель, но это не будет концом. Исламская Республика сохраняется, она продолжит перекрывать Ормузский пролив для тех, кто с ней не договорится по каким-то двухсторонним каналам. То есть это будет окончание не войны, а военного этапа. США и Израиль будут смотреть, что будет дальше, и, скорее всего, снова нанесут удары, когда посчитают нужным. Главное, что нужно понимать, — война не закончится».