Минцифры хочет запретить «нежелательным» организациям регистрировать сайты в доменных зонах .ru, .su и .рф

Минцифры России разработало проект постановления, предусматривающий запрет на регистрацию доменных имен в национальных зонах .ru, .su и .рф для организаций и лиц, признанных «нежелательными», а также внесенных в реестры террористов и экстремистов.

Документ опубликован на портале правовых актов. Он утверждает новые правила регистрации доменных имен, которые могут вступить в силу с 1 сентября 2026 года. Согласно проекту, регистраторы будут обязаны отказывать в регистрации домена, если заявка подана лицом, включенным:

в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму;

в список иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной;

в реестр лиц, причастных к деятельности экстремистских или террористических организаций;

в федеральный список террористических организаций.

Помимо этого, проект вводит обязательную идентификацию всех пользователей через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Для регистрации домена потребуется предоставить персональные данные, включая ФИО, дату рождения, адрес, контакты и реквизиты удостоверяющих документов.

Новые правила будут регулировать порядок регистрации доменов второго уровня, основания для отказа, а также требования к именам и процедурам администрирования. При этом документ не затрагивает содержание сайтов и распространяется только на вопросы регистрации и учета доменных имен.

Планируется, что постановление будет действовать до 1 сентября 2032 года.

