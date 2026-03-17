Глава Национального контртеррористического центра США подал в отставку из-за войны с Ираном

Директор Национального контртеррористического центра США Джозеф Кент объявил об уходе в отставку, объяснив свое решение несогласием с политикой администрации в отношении Ирана. Соответствующее письмо он направил президенту Дональду Трампу, копию опубликовал на своей странице в Twitter (X) — это действительно его страница, адрес указан на его официальном сайте, который сейчас недоступен, но грузится из WebArchive.

«После долгих размышлений я принял решение уйти в отставку с поста директора Национального контртеррористического центра с сегодняшнего дня», — написал Кент.

Он подчеркнул, что не может поддерживать текущий конфликт: «Я не могу с чистой совестью поддерживать продолжающуюся войну в Иране».

По его словам, Иран «не представлял непосредственной угрозы» для США, а сам конфликт, как он утверждает, начался «под давлением Израиля и его влиятельного американского лобби». Кент также заявил, что в начале работы нынешней администрации была развернута «кампания дезинформации», которая убедила руководство страны в необходимости военных действий:

«Я поддерживаю ценности и внешнюю политику, с которыми вы шли на выборы в 2016, 2020 и 2024 годах и которые вы реализовали в свой первый срок. До июня 2025 года вы понимали, что войны на Ближнем Востоке — это ловушка, которая отняла у Америки драгоценные жизни наших соотечественников и подорвала богатство и процветание нашей нации.

В ходе вашего первого президентского срока вы лучше, чем любой современный президент, понимали, как решительно применять военную силу, не втягиваясь в бесконечные войны. Вы продемонстрировали это, ликвидировав Касема Сулеймани и разгромив ИГИЛ.

В начале нынешней администрации высокопоставленные израильские чиновники и влиятельные представители американских СМИ развернули кампанию дезинформации, которая полностью подорвала вашу платформу “Америка прежде всего” и посеяла провоенные настроения, чтобы подтолкнуть к войне с Ираном. Эта информационная “эхо-камера“ использовалась, чтобы убедить вас, что Иран представляет непосредственную угрозу для Соединённых Штатов и что, если ударить сейчас, можно быстро добиться победы. Это была ложь, и это та же тактика, которую израильтяне использовали, чтобы втянуть нас в катастрофическую войну в Ираке, стоившую нашей стране жизней тысяч лучших мужчин и женщин. Мы не можем снова совершить эту ошибку».

В письме Кент отметил, что как ветеран, участвовавший в боевых действиях, он не готов поддерживать дальнейшую эскалацию: «Я не могу поддерживать отправку следующего поколения на войну, которая не приносит пользы американскому народу».

В завершение он призвал президента пересмотреть курс: «Вы можете изменить курс и наметить новый путь для нашей страны или позволить нам скатиться еще глубже к упадку и хаосу. Все карты у вас в руках». Кент также добавил, что для него «было честью служить» администрации и стране, и подтвердил, что его отставка вступает в силу немедленно.

Ранее Кент проходил службу в 75-м полку рейнджеров, затем перешёл в 5-ю группу «зелёных беретов», а в 2018 году присоединился к ЦРУ. Он 11 раз бывал в боевых командировках, главным образом в Ираке. В 2019 году его жена, Шеннон Кент, погибла при атаке смертника в Манбидже. После этого Кент решил заняться политикой и заявлял о себе как о стороннике Трампа.

Также 17 марта стало известно, что в отставку уходит начальник сектора пограничной службы США Грегори Бовино, ставший одним из главных публичных лиц антимиграционной политики администрации Дональда Трампа.