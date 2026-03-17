Начало 2026 года стало рекордным по числу погибших в море мигрантов. Власти Италии и Туниса скрывают информацию о крушениях — МОМ ООН

Начало 2026 года стало самым смертоносным за всю историю наблюдений для мигрантов, пытающихся пересечь Средиземное море. По данным Международной организации по миграции ООН (МОМ), к 16 марта число подтвержденных пропавших без вести достигло 682 человек, передает Associated Press. При этом правозащитники предупреждают, что реальные потери значительно выше — власти Италии, Туниса и Мальты планомерно скрывают информацию о крушениях судов и спасательных операциях.

Особую тревогу у правозащитников вызывают события конца января, когда на регион обрушился циклон «Гарри» с ветром до 100 км/ч и девятиметровыми волнами. Сотни мигрантов, отплывших с тунисского побережья Сфакс, тогда бесследно исчезли. Организация Refugees in Libya сообщала о более чем тысяче пропавших в результате циклона. Единственным выжившим из тех, кто были на лодках, ушедших под воду в те дни, оказался мужчина, которого подобрало торговое судно. По его словам, рядом с ним дрейфовали тела других пассажиров. Европейское агентство Frontex сообщило AP, что судьба двух из восьми зафиксированных лодок по-прежнему неизвестна.

По словам Джулии Блэк, руководящей проектом МОМ по учету пропавших мигрантов, масштаб потерь вышел за рамки возможностей верификации — организация была вынуждена создать отдельную базу «неверифицируемых случаев», куда в 2026 году попали уже более 400 человек. Отмечается, что правозащитные организации, прежде компенсировавшие нехватку официальной информации, сами оказались под давлением. Глобальное сокращение финансирования и государственные ограничения лишили их возможности вести полноценный мониторинг.

В то же время, как пишет агентство, власти разных стран всё больше стараются замалчивать такие случаи. Тунис прекратил публиковать статистику перехвата мигрантов в море в июне 2024 года — вскоре после подписания соглашения с Европой об ограничении миграционных потоков в обмен на финансовую помощь. Итальянская береговая охрана, прежде публиковавшая подробные ежемесячные сводки, к 2020 году полностью отказалась от этой практики, а в 2022-м удалила с сайта и ранее опубликованные данные. В этом году, несмотря на почти 5 тысяч прибывших к итальянским берегам мигрантов, береговая охрана не выпустила ни одного профильного пресс-релиза. «Это очевидная политическая стратегия, направленная на максимальное сокрытие информации от общества», — заявил AP исследователь Маттео Вилла из Итальянского института международных политических исследований.

Родственники пропавших не знают ни жив ли их близкий, ни где искать тело. «Европа должна понимать: люди, утонувшие в море, — это чьи-то родные, у них были мечты и увлечения», — сказал AP Джозефус Томас, мигрант из Сьерра-Леоне и общественный лидер тунисского портового городка Эль-Амра. Тема почти не попадает в заголовки, пишет агентство. Нет официальных данных — нет и подтвержденных фактов, которые журналисты могли бы предъявить читателям.

В последние годы антимигрантская политика ужесточается по всему миру. Как писал The Insider, многие государства — от США до стран Евросоюза — планомерно сокращают возможности для легального въезда и ограничивают деятельность гуманитарных организаций, работающих с беженцами. На этом фоне маршрут через центральное Средиземноморье по-прежнему остается одним из самых смертоносных в мире.

