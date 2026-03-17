WP: Плохо обученный новичок из американской иммиграционной полиции ICE держал человека под стражей несколько дней по ошибке

Офицер американской иммиграционной службы ICE, проработавший меньше месяца, допустил грубые ошибки в документах, из-за которых житель Беркли Карлос Де Ла Гарса провел несколько дней под стражей. Федеральный суд признал его декабрьское задержание незаконным, сообщает The Washington Post.

Издание пишет, что Нолан Де Лонг был нанят ICE в сентябре 2025 года в ходе масштабной волны рекрутинга — администрация Трампа ставит задачу удвоить число сотрудников, занимающихся депортациями, к концу года. В декабре Де Лонг арестовал 55-летнего Де Ла Гарсу прямо на плановом собеседовании по заявке на грин-карту. Заполняя форму I-213 — стандартный документ, служащий основанием для задержания и начала процедуры депортации, — Де Лонг перепутал профессиональный иммиграционный термин и решил, что в выдаче вида на жительство уже отказано, хотя это было не так. Кроме того, он ошибочно указал, что Де Ла Гарса признался в нелегальном въезде в страну в 2015 году.

В своих показаниях, поданных в суд под присягой, Де Лонг объяснил ошибки «недостатком опыта» и признал, что использовал в документе образец текста из другого дела, забыв удалить неподходящие фрагменты. Де Лонг извинился перед Де Ла Гарсой и судом, заявив, что понимает «всю серьезность допущенной ошибки». После того как адвокаты выявили несоответствия, правительство отозвало свои возражения против освобождения задержанного и согласилось с тем, что опиралось на недостоверные сведения.

Согласно материалам дела, на подготовке в академии ICE Де Лонг прошел лишь четыре часа занятий по проведению интервью и заполнению формы I-213 — прежде на это отводилось двенадцать часов. По данным, полученным The Washington Post от Министерства внутренней безопасности, сокращенную очную подготовку к началу марта прошли более 1300 новых офицеров, а свыше 3000 получили еще более краткий онлайн-курс. Бывший юрист ICE Райан Шванк, ранее сообщивший конгрессменам о сокращении программы обучения более чем на 200 часов, заявил, что форма I-213 должна проходить двойную проверку — и офицера, и его руководителя, — прежде чем ее можно будет считать достоверной. Министерство внутренней безопасности признало «ошибку в документах», однако назвало ее незначительной и указало на криминальное прошлое Де Ла Гарсы и предыдущие депортации.

Де Ла Гарсу запрещено задерживать повторно, если только ему не предъявят новое обвинение или иммиграционный судья не примет решение о депортации. Однако в выдаче грин-карты ему в итоге было отказано, и угроза высылки сохраняется.

С момента прихода Трампа к власти число задержаний мигрантов в США выросло на 50%. Официально в иммиграционных учреждениях содержатся около 60 тысяч человек, что превышает рекорды последних пяти лет.

