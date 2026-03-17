Россияне с визой категории D могут пользоваться платежными услугами в ЕС наравне с обладателями ВНЖ — Еврокомиссия

Еврокомиссия уточнила, что россияне с долгосрочной визой категории D, прошедшие регистрацию по месту жительства в государстве ЕС, освобождены от санкционных ограничений на платежные услуги наравне с обладателями вида на жительство. Речь идет о студенческих, рабочих, гуманитарных визах и визах для воссоединения семьи. Разъяснения опубликованы в рамках 19-го санкционного пакета ЕС к статье 5b(2) регламента №833/2014.

Документ уточняет, какие именно платежные услуги запрещено оказывать гражданам России, лицам, проживающим в России, и юридическим лицам, зарегистрированным в России. Под запрет подпадают выпуск платежных инструментов (в том числе перевыпуск и продление уже существующих карт), эквайринг платежных транзакций, инициирование платежей через третьи стороны, а также выпуск электронных денег. Запрет распространяется и на дополнительные карты, выпущенные на имя российского гражданина или резидента России, даже если основной счет принадлежит физическому или юридическому лицу в ЕС.

При этом закрывать счета и расторгать уже действующие договоры банки и платежные сервисы не обязаны — нужно лишь немедленно прекратить предоставление именно тех услуг, которые попали под запрет. Ряд операций под санкции не подпадает: прямые банковские переводы, снятие наличных, пользование уже выпущенными картами и мобильным банком остаются законными. Перенаправление пользователя на интерфейс его собственного банка («банк-линк») также не считается запрещенной услугой — при условии что третья сторона в процессе не участвует.

Если россиянину выпускают новую карту на основании вида на жительство или визы категории D, документ должен быть действителен на протяжении всего срока действия карты, а не только в момент ее выдачи. Санкции не распространяются на компании, зарегистрированные в ЕС или третьих странах, даже если их владельцами являются россияне, если только такие структуры не используются для обхода санкций.

В рамках 19-го санкционного пакета ЕС включил в перечень ограничений предоставление платежных услуг россиянам. После его вступления в силу ряд международных сервисов уже прекратил обслуживание граждан России.

