Европейский суд принял к рассмотрению иск Венгрии против ЕС, оспаривающий запрет на импорт российского газа

Суд Европейского союза принял к рассмотрению иск Венгрии к Европейскому парламенту и Совету ЕС, оспаривающий положения Регламента (ЕС) 2026/261, который полностью запрещает импорт российского газа с 2027 года (дело C-46/26). Информация об иске появилась в Официальном журнале ЕС 16 марта. Он был подан венгерскими властями 2 февраля.

В исковом заявлении Венгрия требует отменить Регламент (ЕС) 2026/261 о поэтапном прекращении импорта российского природного газа и подготовке поэтапного прекращения импорта российской нефти, а также обязать Европейский парламент и Совет оплатить судебные издержки.

В числе аргументов в подтверждение своей позиции Венгрия называет следующие:

ЕС использовал неверную юридическую основу для введения запрета;

оспариваемый регламент нарушает право страны самостоятельно выбирать источники энергии для своих сетей, что может рассматриваться как ограничение полномочий национальных властей;

регламент нарушает принцип солидарности в энергетической политике, закрепленный в Договоре о функционировании ЕС: «Институты ЕС обязаны проверять, наносит ли та или иная мера или действие ущерб энергетическим интересам отдельных государств-членов, и если да, то находить баланс между этим ущербом и интересами других государств-членов и Европейского союза в целом»;

цель, преследуемая Регламентом 2026/261, не соразмерна вреду, причиненному государствам-членам, таким как Венгрия, которая по-прежнему сильно зависит от российского газа.

Цель, преследуемая этим регламентом, может быть достигнута с помощью менее жестких мер, утверждается в иске.

