Директором департамента Минкульта назначили Ивана Лыкошина. Он управлял анонимными Telegram-каналами, посвященными травле деятелей культуры

Директором департамента музеев и поддержки циркового искусства Министерства культуры РФ назначили Ивана Лыкошина — пиарщика и бывшего куратора в Фонде развития современного искусства. Также он работал руководителем отдела мероприятий в московском парке «Зарядье». Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

С 2025 года Лыкошин руководил музейно-выставочным центром «РОСИЗО». Одним из последних мероприятий центра с его участием стала прошедшая в феврале этого года на ВДНХ встреча с ветеранами группы спецназа ФСБ «Альфа». Также «РОСИЗО» организовал посвященную группе «Альфа» выставку.

В 2024 году издание «Медуза» опубликовало расследование на основе взломанных переписок сотрудника ФСБ Сергея Дубова. Выяснилось, что Лыкошин по заказу ФСБ курировал анонимные Telegram-каналы Real Cultras, «Подковёрка» и «Закулиска». Они неоднократно принимали участие в травле культурных деятелей, придерживающихся оппозиционных и антивоенных взглядов: театрального критика Марины Давыдовой, актрисы Варвары Шмыковой, режиссерки Жени Беркович и других, — в том числе публикуя их конфиденциальные снимки и документы. Эти каналы продолжают работать и сейчас, у них от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч подписчиков.