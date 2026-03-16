Из-за войны на Ближнем Востоке Тайвань столкнулся с дефицитом газа, необходимого для производства чипов — Bloomberg

Война на Ближнем Востоке поставила под угрозу глобальную полупроводниковую отрасль, пишет Bloomberg. Аналитики предупреждают о возможном дефиците ключевого сырья для производства чипов и росте цен на электроэнергию на Тайване — острове, где сосредоточено около 90% мирового производства наиболее передовых микросхем.

По оценке Goldman Sachs, Тайвань получает порядка 37% сжиженного природного газа из региона Персидского залива, а Катар уже объявил форс-мажор. Стратегических запасов СПГ на острове хватит примерно на 11 дней.

Как отмечается, уязвимость Тайваня определяется прежде всего зависимостью от импортных энергоносителей: по данным Goldman Sachs, 97% потребностей острова в энергии покрывается за счет зарубежных поставок. Аналитик Morgan Stanley Шон Ким предупредил Bloomberg, что нарушение судоходства в Ормузском проливе ударит по стоимости электроэнергии и доступности сырья, что в итоге осложнит экономику строительства ИИ-инфраструктуры. Помимо СПГ, под вопросом оказались поставки гелия, треть мировой переработки которого приходится на Катар, а также серы, производимой при нефтегазовом рафинировании.

Тайваньские власти заявили, что ситуацию удается контролировать. Министерство экономики сообщило, что поставки СПГ на март и апрель уже обеспечены, более половины майских потребностей также законтрактовано, а переговоры об июньских поставках с американскими экспортерами ведутся. Запасы гелия местные компании рассчитывают пополнить из альтернативных источников — в США и Австралии. Со следующего года минимальный норматив хранения СПГ поднимут с 11 до 14 дней. Сама TSMC заявила, что не ожидает существенного влияния на производство в краткосрочной перспективе.

Однако аналитики предупреждают: при затяжном конфликте последствия будут ощутимыми. Эксперт Bloomberg Economics Майкл Дэн отметил, что возможный дефицит гелия вынудит производителей переориентироваться на выпуск высокомаржинальных ИИ-чипов в ущерб менее рентабельным компонентам. Ситуацию усугубит то, что TSMC является единственным производителем передовых ускорителей для Nvidia и процессоров для iPhone от Apple, а спрос на ИИ-чипы уже сейчас превышает производственные мощности. Риски затронут и Европу: ЕС импортирует около 40% гелия из Катара, а грузовой хаб Cathay Pacific в Дубае, через который проходит 30% мирового трафика полупроводниковых пластин, сейчас работает с ограничениями.

Зависимость производства чипов от зарубежных поставок сырья и комплектующих — проблема отрасли. Как выяснил The Insider, Россия продолжает импортировать тайваньский кремний для полупроводниковых пластин, которые служат основой для микросхем, применяемых в российском ВПК: без них были бы невозможны производство истребителей и выпуск ракет «Искандер». TSMC при этом контролирует подавляющую долю мирового контрактного производства передовых чипов и является безальтернативным поставщиком для ведущих технологических компаний.

