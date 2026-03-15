ВТБ продал инвесторам рекордный пакет облигаций, обеспеченных потребкредитами, на 304 млрд рублей

Банк ВТБ разместил облигации, обеспеченные портфелем потребительских кредитов, на сумму 304,6 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ». Это крупнейшая подобная сделка на российском рынке. Она была проведена для того, чтобы банк смог уложиться в ужесточающиеся требования Банка России к достаточности капитала.

Речь идет о так называемой секьюритизации — финансовой операции, при которой банк превращает выданные им кредиты в ценные бумаги. В данном случае ВТБ «упаковал» портфель потребкредитов и выпустил под него облигации. Инвесторы покупают эти бумаги и получают доход за счет платежей заемщиков по кредитам, а банк получает деньги сразу.

Сделка связана с требованиями Банка России. С 1 апреля регулятор повышает норматив достаточности капитала для банковских групп до 10%. По данным ЦБ, на начало года этот показатель у группы ВТБ составлял 9,84%. Секьюритизация портфеля потребкредитов, по словам первого зампреда банка Дмитрия Пьянова, позволит высвободить около 50 млрд рублей капитала.

В ВТБ заявили, что такая сделка позволяет банку привлечь ликвидность и снизить нагрузку на капитал. Бумаги были размещены двумя выпусками — на 50,9 млрд и 253,7 млрд рублей, их купили крупные институциональные инвесторы финансового сектора.



Аналитики отмечают, что из-за рекордного объема и срочности размещения инвесторам пришлось предложить дополнительную премию. По оценке аналитиков компании «Тринфико», доходность таких бумаг может составлять около 17,75–18,5% годовых, что выше базовой рыночной ставки.

В ВТБ также сообщили «Коммерсанту», что в начале года банк зарегистрировал новую программу выпуска облигаций, обеспеченных потребкредитами, на 200 млрд рублей. При этом рекордная сделка на 304,6 млрд рублей была проведена вне этой программы.

Первая программа секьюритизации потребкредитов ВТБ на 100 млрд рублей была запущена в конце 2022 года и закрыта в октябре 2025-го. Тогда же банк зарегистрировал новую программу на такую же сумму и разместил первый выпуск облигаций на 42,5 млрд рублей.

Таким образом, помимо уже проведенной сделки, ВТБ в рамках действующих программ может в этом году секьюритизировать потребительские кредиты еще более чем на 250 млрд рублей.

Интерес банков к таким сделкам растет. Ранее о планах секьюритизировать портфели потребкредитов заявляли «Т-банк», «Сбер» и «Альфа-банк». По оценке «Коммерсанта», общий объем таких операций в 2026 году может значительно превысить ранее прогнозировавшийся объем в 500 млрд рублей.

