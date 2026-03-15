В Багдаде атаковано посольство США, поврежден радар Saab Giraffe-1X. Там же атакована американская военная база Victory

В Ираке 14 марта нанесен удар по комплексу посольства США в Багдаде с использованием беспилотников-камикадзе. Об этом сообщают OSINT-проект OSINTdefender, а также проект Status-6, который публикует новости и аналитику о войнах, вооружениях и военных конфликтах. По данным OSINTdefender, атаку совершили «поддерживаемые Ираном боевики». Также поражена вертолетная площадка на территории дипломатического комплекса, сообщает The Guardian.



По имеющейся информации, один из беспилотников ударил по радиолокационной станции Saab Giraffe-1X, которая использовалась вместе с системой противоракетной, артиллерийской и минометной обороны ПВО.

Радар Saab Giraffe-1X предназначен для обнаружения, сопровождения и идентификации воздушных целей на малой и средней дальности. Он используется для раннего предупреждения о приближении беспилотников, самолетов, вертолетов, а также реактивных снарядов и мин.

На фотографиях комплекса посольства, сделанных после удара, видны обгоревшие и деформированные остатки радиолокатора, установленного на крыше здания. OSINTdefender отмечает, что именно этот радар входил в систему защиты объекта от ракетных и беспилотных атак.

Другой проект OSINTtechnical сообщает, что также была атакована военная база в Багдаде: на опубликованном видео видно, как FPV-дрон кружит над базой Victory рядом с международным аэропортом, после чего врезается в здание (геолокация).