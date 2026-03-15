Обслуживание МРТ подорожает из-за войны в Иране — РБК

Прекращение Катаром поставок гелия, используемого в аппаратах магнитно-резонансной томографии (МРТ), может привести к росту стоимости сервисного обслуживания оборудования и производства новых томографов, однако вряд ли скажется на доступности процедуры для пациентов в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на экспертов медицинской отрасли.

В начале марта государственная нефтегазовая компания QatarEnergy приостановила производство сжиженного природного газа после атак на свои объекты. Гелий выделяется при переработке природного газа, поэтому остановка производства СПГ влияет и на его поставки.

Эксперты отмечают, что большинство современных МРТ-аппаратов используют замкнутые системы охлаждения, где гелий циркулирует внутри оборудования и почти не расходуется. «На практике перебои на рынке скорее могут отразиться на стоимости сервисного обслуживания, производства новых аппаратов или заправки при ремонтах, чем на ежедневной доступности МРТ для пациентов», — сказала основатель и генеральный директор сети клиник «Линлайн» Юлия Франгулова.

Главный врач диагностического отделения АО «Медицина» Оксана Платонова также отметила, что речь не идет о прекращении работы МРТ-аппаратов, однако стоимость ресурса и логистика поставок могут усложниться.

По данным специалистов, Катар обеспечивает около 60% мировой межрегиональной торговли гелием. В то же время Россия постепенно наращивает собственное производство этого газа, в том числе на Амурском газоперерабатывающем заводе, отмечает РБК.

