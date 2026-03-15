«Скажите Зеленскому, чтобы заключил сделку, потому что Путин готов заключить». Трамп снова раскритиковал Зеленского

Президент США Дональд Трамп снова выступил с критикой в адрес президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что украинский лидер не стремится к заключению мирного соглашения. Об этом он заявил в интервью NBC News.

«Я удивлен, что Зеленский не хочет заключать сделку. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил сделку, потому что Путин готов заключить сделку», — сказал Трамп, отвечая по телефону на вопрос журналистов.

Американский президент также отметил, что с Зеленским, по его мнению, сложнее вести переговоры, чем с президентом России Владимиром Путиным.

«С Зеленским гораздо труднее договориться», — добавил Трамп.

Ранее Владимир Зеленский предложил помощь США и их союзникам на Ближнем Востоке в перехвате иранских беспилотников, отметив, что украинские военные обладают значительным опытом в этой борьбе.

Однако Трамп заявил, что Вашингтон не нуждается в такой помощи.

«Нам не нужна помощь. Последний человек, от которого нам нужна помощь, — это Зеленский», — сказал он.

