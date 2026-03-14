Ежи способны воспринимать ультразвук, показали тесты. Это можно использовать для отпугивания ежей от опасных для них машин и газонокосилок

Европейские, или обыкновенные ежи (Erinaceus europaeus) способны воспринимать ультразвуковые частоты в диапазоне от 4 до 85 кГц, при этом наиболее сильно они реагируют на ультразвук частотой 40 кГц. Ученые надеются, что эту особенность можно будет использовать для конструирования специальных отпугивателей для опасных для ежей объектов — например, автомобилей и газонокосилок. Об этом рассказывается в статье группы исследователей под руководством Софи Лунд Расмуссен из Оксфордского университета, опубликованной в журнале Biology Letters.

Исследователи протестировали слух 20 живых ежей из двух датских центров спасения диких животных, а также провели посмертные микрокомпьютерные томографические исследования, реконструировав детальное строение внутреннего уха ежей. Ученые полагают, что в природе ежи используют чувствительность к ультразвуку для общения и обнаружения добычи.

В статье отмечается, что численность европейских ежей постепенно сокращается в силу различных факторов, одним из которых является развитое дорожное движение, — гибель животных под колесами автомобилей способствует сокращению популяции на величину до 1/3 в год. Опасность для ежей исходит от садовых триммеров и газонокосилок. Чувствительность ежей к ультразвуку, по мнению ученых, может помочь сконструировать отпугиватели, которые будут отгонять ежей, при этом неслышно для людей и домашних животных.