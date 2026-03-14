Немецкий философ и социолог Юрген Хабермас скончался 14 марта в возрасте 96 лет в Штарнберге. Об этом сообщает издание Der Spiegel.

Хабермас начал научную карьеру в 1950-х годах в Институте социальных исследований во Франкфурте под руководством Теодора В. Адорно. В 1961 году он защитил докторскую диссертацию в Марбурге под названием «Структурная трансформация публичной сферы». Работал в Гейдельбергском университете, затем на кафедре философии и социологии Макса Хоркхаймера во Франкфуртском университете имени Иоганна Вольфганга Гёте. Был в числе умеренных сторонников студенческих протестов 1968 года. Занимал пост директора Института по исследованию условий жизни научно-технического мира Общества Макса Планка в Штарнберге, Бавария.

Хабермас считается одним из важнейших представителей второго поколения исследователей Франкфуртской школы — критической теории индустриального общества. Ее основы были заложены в 30-е годы прошлого века на базе Института социальных исследований. Объединяла философов левых, марксистских, социал-демократических взглядов, часто еврейского происхождения, критиковавших капитализм и тоталитаризм. Основатели школы Адорно, Хоркхаймер, Герберт Маркузе, Эрих Фромм, Вальтер Беньямин и другие после прихода нацистов к власти были вынуждены эмигрировать. Наибольшую известность Хабермасу принесла работа «Теория коммуникативного действия», в которой он развивал идеи о роли рационального диалога в демократическом обществе.

