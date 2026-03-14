Иран назвал условия окончания войны: репарации от США и вывод войск из стран Персидского залива

Иран рассчитывает на завершение войны после получения репараций от США и вывода американских войск из стран Персидского залива. Об этом заявил бывший командующий Корпусом стражей исламской революции, член Совета по определению политической целесообразности принимаемых решений (высшего совещательного органа Ирана) генерал-майор Мохсен Резаи в интервью телеканалу SNNTV.

По его словам, окончание конфликта зависит от выполнения двух условий.

«Присутствие Соединенных Штатов в Персидском заливе является основной причиной нестабильности за последние 50 лет; без вывода Соединенных Штатов из Персидского залива и установления контроля над Ормузским проливом со стороны стран региона и Омана, находящихся по обе стороны этого пролива, невозможно обеспечить безопасность. <...> Окончание войны также в наших руках. Мы рассчитываем на ее окончание, когда, во-первых, мы компенсируем все потери, понесенные в результате действий Америки, и во-вторых, обеспечим 100-процентную гарантию будущего, что также невозможно без вывода американских войск из Персидского залива. Поэтому второе условие — это вывод американских войск из Персидского залива».

Резаи выступил с этим заявлением на церемонии прощания с секретарем Совета по обороне Ирана, адмиралом Али Шамхани.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял, что война может завершиться, если США и Израиль признают законные права Ирана, выплатят компенсации и предоставят гарантии ненападения.

По данным ливанского телеканала Al Mayadeen, Тегеран также настаивает на гарантиях безопасности со стороны Вашингтона, выплате компенсаций и признании права Ирана на полный ядерный топливный цикл на своих атомных объектах.

При этом требование о выводе американских войск из стран Персидского залива ранее публично не озвучивалось.

После начала военной операции США и Израиля Иран начал регулярно наносить удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. В частности, под атаки попадали базы США в Бахрейне, Ираке и Кувейте.

В Вашингтоне, в свою очередь, заявляют, что возможное соглашение с Ираном должно предусматривать фактическую капитуляцию Исламской Республики.

