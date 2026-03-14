Археологи откопали документы, подтверждающие существование нубийского короля Кашкаша из легенд

Археологи обнаружили в Судане древний документ, который подтверждает существование нубийского правителя Кашкаша. Ранее историки знали о нем только из отдельных упоминаний и легенд. Работа опубликована на сайте международного научного издательства Taylor & Francis Online и в журнале Azania, авторы — польские ученые Центра средиземноморской археологии Варшавского университета.

Находку сделали во время раскопок древнего города Старая Донгола — бывшей столицы христианского королевства Макурия на территории современной Нубии.

Один из фрагментов размером около 10 на 9 сантиметров оказался административным распоряжением, изданным от имени короля Кашкаша. Документ написан на арабском языке и адресован человеку по имени Хидр, вероятно одному из подчиненных правителя. В тексте говорится, что Хидр должен проследить за обменом: три единицы чего-то (неразборчиво) необходимо получить у человека по имени Мухаммад аль-Араб, а взамен он должен получить овцу и ее потомство от человека по имени Абд аль-Джабир. Абд аль-Джабиру необходимо отдать за овечку с потомством три хлопчатобумажных полотна и головной убор (или три хлопчатобумажных головных убора). Вероятно, три полотна и есть те три вещи, которые передавал Мухаммад аль-Араб.

Ученые считают, что сам по себе документ не представляет ничего необычного, — это хозяйственное распоряжение. Однако его ценность в том, что он издан от имени короля Кашкаша, чье существование ранее не было подтверждено археологическими доказательствами.

Документ нашли в руинах большого здания, которое, по мнению археологов, принадлежало высокопоставленному правителю. Помимо фрагментов бумаг, во время раскопок там обнаружили ткани, украшения, кожаную обувь, рукоять кинжала из слоновой кости или рога носорога, а также мушкетные пули. Точной даты на документе нет. Однако по монетам и органическим материалам, найденным в том же слое, исследователи определили, что он, вероятно, был написан в конце XVI или начале XVII века.

По словам ученых, находка показывает, что король Кашкаш был реальным историческим правителем, а не персонажем легенд. Документ также дает представление о том, как велись управление и хозяйственные дела в Донголе в доколониальный период.

Старая Донгола была столицей средневекового христианского нубийского царства Макурия, расположенного на территории современного северного Судана. К середине XIV века город утратил статус столицы и вступил в период, который историки часто называют «темными веками» суданской истории.

В это время Донгола постепенно уменьшалась и со временем сократилась до центральной цитадели и прилегающих к ней районов. До недавнего времени ученым были известны лишь отдельные упоминания о городе и его правителях. В этих источниках встречались фрагментарные сведения о Кашкаше. Его имя упоминается в «Китаб ат-Табакат» — биографическом словаре, составленном в XIX веке на основе устных преданий о суданских святых.

Обнаруженный документ подтверждает существование ранее считавшегося полулегендарным правителя Кашкаша и показывает, что он был одним из самых ранних известных правителей Донголы после средневекового периода. Анализ текста также показал, что писец владел классическим арабским языком не полностью.

