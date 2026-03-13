Партия рэпера Балендры Шаха победила на досрочных парламентских выборах в Непале. Он станет следующим премьер-министром

Партия бывшего рэпера Балендры Шаха «Растрия Сватантра» (RSP), существующая всего три года, одержала победу на досрочных парламентских выборах в Непале, первых после переворота в прошлом году, сообщает Reuters. Таким образом, ее лидер должен возглавить следующее правительство страны.

Партия Шаха получила 182 места из 275, что больше, чем любая другая партия в течение предыдущих 60 лет. Старейшая партия страны — «Непальский конгресс» — заняла второе место, получив 38 кресел, а Коммунистическая партия Непала оказалась на третьем (25 мест).

До того, как участвовать в парламентских выборах, Балендра Шах занимал пост мэра Катманду, а в своем творчестве регулярно критиковал непальские элиты. Во время предвыборной кампании RSP обещала бороться с коррупцией, создать новые рабочие места и добиться экономического роста.

Протесты в Непале начались осенью прошлого года, после того как власти заблокировали Facebook, Twitter, YouTube и другие соцсети. Официальной причиной блокировки стал отказ популярных соцсетей официально зарегистрироваться в стране. Ранее по той же причине в Непале блокировали TikTok, однако владеющая им компания ByteDance согласилась пойти на уступки и соблюдать местные законы, после чего сервис был разблокирован. В июле под блокировку попал Telegram — официальной причиной стало то, что его использовали для мошенничества.

Однако, как писало издание The Kathmandu Post, причиной протеста стали не только ограничения онлайн-платформ, но и долго копившееся недовольство коррупцией, в частности, феноменом nepo-kid — когда молодежь из числа детей политической элиты вела роскошный образ жизни и транслировала его в социальных сетях, в то время как бóльшая часть непальского населения живет достаточно бедно. Протестующие поджигали не только правительственные здания и дома политической элиты, но и отели, торговые центры и выставочные залы, которые, по их словам, принадлежали приближенным коррумпированных политиков. В ходе протестов погибло больше 70 человек.

В результате прежнее правительство во главе с лидером коммунистов Шармой Оли было вынуждено уйти в отставку. Премьер-министром стала бывшая глава Верховного суда Непала Сушила Карки.