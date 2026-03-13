Истец в лондонском суде получал подсказки через умные очки во время дачи показаний

Участник судебного разбирательства в лондонском Высоком суде получал подсказки через умные очки прямо в ходе дачи показаний. Об этом говорится в решении судьи по делам о несостоятельности Ракель Аньелло, которое приводит The Guardian.

Истец Лаймонас Якштис выступал свидетелем по делу, которое он сам инициировал совместно с литовской компанией UAB Business Enterprise против реестра дел о несостоятельности. Во время перекрестного допроса адвокат противоположной стороны Сара Уокер обратила внимание на характерные паузы перед ответами и странный шум, которые подтвердил и переводчик. Она потребовала от истца снять очки. Вскоре после этого из кармана пиджака Якштиса начал громко раздаваться чужой голос — телефон транслировал разговор вслух. По указанию судьи оба устройства были переданы адвокату Якштиса.

Якштис попытался объяснить произошедшее технической случайностью. По его словам, голос из телефона принадлежал ChatGPT, который якобы активировался сам после отключения очков. Аньелло это объяснение отвергла. В своем решении она указала, что очки были подключены к телефону в течение всего перекрестного допроса — и голос зазвучал вслух именно в тот момент, когда соединение между устройствами прервалось.

Сторона защиты заявила, что Якштиса инструктировал литовский юрист доктор Паулиус Милиаускас, который, по утверждению истца, лишь помогал составить показания и не являлся его официальным представителем. Судья этот довод отклонила. Она также обратила внимание, что Милиаускас был единственным, кто наблюдал за заседанием по видеосвязи — до тех пор, пока по ее распоряжению соединение не прервали. После снятия очков Якштис, по оценке судьи, явно не знал, что отвечать, и намеренно затягивал время.

Аньелло признала показания Якштиса ненадежными и недостоверными и полностью отклонила их, вынеся решение в пользу ответчиков. Уокер, в свою очередь, заявила изданию Legal Futures, что за годы практики подобное случилось впервые, однако с развитием технологий юристам, вероятно, придется сталкиваться с таким всё чаще.

Это не первый случай, когда участники судебных процессов прибегают к помощи современных технологий: в октябре 2025 года нью-йоркский адвокат был уличен в использовании ИИ в процессуальных документах — причем при написании объяснительной записки о недопустимости подобных материалов он снова воспользовался той же технологией.

