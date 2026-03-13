Китай стал первой страной, одобрившей мозговой имплант для коммерческого использования. Он рассчитан на частично парализованных людей

Управление по контролю за лекарственными средствами КНР выдало компании Neuracle Technology первое в истории разрешение на продажу мозгового импланта клиентам. Он рассчитан на взрослых, частично парализованных в результате травмы спинного мозга.

BCI‑имплант — это интерфейс типа «мозг-компьютер», который хирургически вживляют в головной мозг или рядом с ним для прямого считывания и стимуляции нейронных сигналов. Он преобразует электрическую активность мозга в команды для внешних компьютеров. Это позволяет пациентам управлять протезами силой мысли. Как утверждает китайский разработчик, устройство стартапа Neuracle помогло пациентам держать предметы руками. Его протестировали на 36 пациентах.

Одобренный в КНР имплант отличается от более продвинутых систем тем, что он устанавливается снаружи твердой оболочки мозга и имеет меньше каналов для считывания сигналов. Из-за этого устройство подходит только пациентам с частичным параличом.

Китайские власти ранее внесли разработку и продвижение BCI-имплантов в перечень шести стратегических отраслей. Правительство КНР пообещало упростить проверки и установить правила возмещения затрат еще до выхода продукции на рынок. На фоне этого акции ряда технологических компаний заметно выросли, отмечает Bloomberg. Инвестиции в эту сферу растут не только в Китае, но и в США. Однако американские компании, в том числе основанная миллиардером Илоном Маском Neuralink, пока получили одобрение лишь на клинические испытания на людях.