Во Владивостоке памятник Солженицыну уберут из центра города по просьбе Тихоокеанского флота

Во Владивостоке решили убрать памятник Александру Солженицыну с Корабельной набережной по просьбе руководства Тихоокеанского флота, которое посчитало скульптуру «не подходящей тематике мемориалов и памятников» на набережной. Ее перенесут в городской сквер, который местные жители называют «неприметным». Об этом сообщает издание «Подъём».

Автор памятника, скульптор Петр Чегодаев, рассказал «Подъёму», что с ним решение не обсуждали. По его замыслу, писатель изображен сходящим с трапа — как будто возвращается из-за моря, однако после переноса, по его словам, результат будет другим.

В администрации Владивостока сообщили «Подёму», что скульптура не имеет статуса объекта культурного наследия, а решение о ее переносе принял городской Совет по культуре и искусству:



«Членами Совета принято решение поддержать предложение руководства Тихоокеанского флота и ветеранов о переносе памятника А. Солженицыну с территории Корабельной набережной города Владивостока как не подходящего тематике мемориалов и памятников, размещенных на указанной территории. Окончание выполнения работ по демонтажу и установке — до 2 июля 2026 года».

В администрации также отметили, что общественные слушания по поводу переноса не проводились: согласно закону, для малых архитектурных форм и скульптур такие процедуры не предусмотрены.

Бронзовый памятник Александру Солженицыну высотой более 2,6 метра установили в центре Владивостока 2 сентября 2015 года. Скульптор Петр Чегодаев изобразил писателя в движении, словно сходящим на берег после долгих скитаний. Именно во Владивосток Солженицын прибыл в мае 1994 года после возвращения в Россию из эмиграции: он прилетел в Магадан, затем — во Владивосток, откуда поездом отправился в Москву. В церемонии открытия памятника участвовал сын писателя Ермолай Солженицын.

Спустя месяц после установки памятника активист Максим Шинкаренко повесил на него табличку с надписью «Иуда». В 2021 году, уже будучи депутатом городской думы, он требовал демонтировать скульптуру, однако власти отклонили его инициативу. В сентябре 2023 года житель Тынды Андрей Гук также пытался оспорить установку памятника в суде, но получил отказ.

После начала полномасштабной войны в Украине в России участились случаи сноса памятников жертвам сталинских репрессий из «недружественных стран», а также памятников иностранным военным. Вместе с тем в России активно устанавливают памятники самому Сталину. В октябре 2023 года проект «Можем объяснить» насчитал 110 памятников Сталину в 40 регионах и 107 населенных пунктах. 95 из них были установлены при Путине.