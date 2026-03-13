Владислав Бакальчук стал гендиректором «М.Видео»

Совет директоров «М.Видео-Эльдорадо» назначил Владислава Бакальчука на пост гендиректора компании. Об этом со ссылкой на пресс-службу «М.Видео» пишут «Коммерсантъ» и ТАСС.

В «М.Видео» Бакальчук пришел в конце лета прошлого года. С сентября он занимал пост исполнительного директора операционной компании сети — ООО «МВМ». На посту гендиректора он сменил Феликса Либа — последний избран председателем совета директоров.

«Моя цель — трансформировать „М.Видео“ в универсальную мультикатегорийную платформу. Мы опираемся на сильный бренд, федеральную розничную сеть и 80-миллионную клиентскую базу. В фокусе — рост эффективности, развитие цифровых каналов и дальнейшее масштабирование маркетплейса», — цитирует заявление Бакальчука «Ъ».

Владислав Бакальчук — сооснователь маркетплейса Wildberries. Его он основал вместе с бывшей женой Татьяной (на фоне скандала с разделом маркетплейса и разводом она взяла фамилию Ким). В 2024 году Бакальчук публично опротестовал объединение Wildberries с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Бакальчук тогда жаловался на жену Рамзану Кадырову, говоря, что та «ушла из дома и связалась с непонятной компанией», на что глава Чечни обещал «вернуть в семью Татьяну Владимировну и защитить законный бизнес».

В сентябре на фоне скандала Бакальчук пришел в московский офис Wildberries в сопровождении вооруженных людей. В перестрелке, произошедшей между ними и охраной, погибли два охранника.

Татьяна Ким в итоге развелась со своим бывшим мужем и через суд получила долю Бакальчука в Wildberries — он владел 1%. В ноябре Ким сообщила, что они достигли мирового соглашения при разводе.