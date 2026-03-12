Путин назначил первым замглавы МВД начальника ГУЭБиПК Андрея Курносенко

Президент России Владимир Путин освободил Александра Горового от должности первого заместителя министра внутренних дел и назначил на этот пост генерал-лейтенанта полиции Андрея Курносенко. Соответствующий указ опубликован 12 марта на официальном портале правовой информации.

До нового назначения Курносенко возглавлял Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК). Это ключевое подразделение министерства, которое расследует экономические преступления и коррупцию, в том числе возбуждает уголовные дела против высокопоставленных чиновников и руководителей государственных компаний.

Курносенко ранее работал в Башкортостане, где несколько лет занимал должность заместителя министра внутренних дел республики. В Москву его перевели в 2014 году после масштабного уголовного дела против руководства ГУЭБиПК. Тогда бывший начальник управления Денис Сугробов и ряд его подчиненных были обвинены в создании преступного сообщества и провокациях взяток. В 2017 году суд признал виновными более 20 сотрудников управления.

«Важные истории» писали, что семья Курносенко связана с башкортостанской инжиниринговой компанией «Петон», одним из крупнейших подрядчиков «Газпрома». По данным расследования, мать его детей Елена Ширинкина в 2019 году приобрела долю в компании «Синергия» вместе с супругами совладельца и советника руководителя «Петона». Ширинкина отказалась отвечать на вопросы журналистов.

Согласно антикоррупционной декларации, на посту главы антикоррупционного управления МВД Курносенко зарабатывал около 2 млн рублей в год. В 2018 году его задекларированный доход составил около 5 млн рублей, после этого декларации на сайте МВД больше не публиковались.

Предшественник Курносенко Горовой занимал должность первого заместителя министра внутренних дел с 2011 года. Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что его отставка обсуждалась в начале марта. Горовому 65 лет — это предельный возраст службы для генерал-полковников полиции, хотя закон допускает продление контракта еще на пять лет.

