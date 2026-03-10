Сотрудники испанской полиции в понедельник, 9 марта, провели обыски в нескольких особняках на Майорке, которые, как сообщалось ранее, принадлежат главе «Вертолетов России» Николаю Колесову. Об этом со ссылкой на источники пишет местное издание El Pais.

Обыски прошли накануне днем, уточняет газета, как минимум в двух домах в муниципалитете Кальвия на юге Майорки. Расследование проводит генеральный комиссариат информации — разведывательная служба, которая входит в состав полиции. Других подробностей обыска не приводится.

Николай Колесов — глава госкорпорации «Вертолеты России» и ближайший соратник главы Ростеха Сергея Чемезова.

О недвижимости Колесова в Испании стало известно из расследования команды Алексея Навального летом прошлого года. У семьи Колесова по меньшей мере пять объектов недвижимости на острове: три виллы куплены на имя четырехлетнего сына Алексея, еще одна оформлена на семилетнюю дочь Николь Колесову (на момент сделки ей тоже было четыре года), пятая записана на сестру Колесова Людмилу Тэнно.

Осенью 2025 года власти Испании арестовали недвижимость Колесова по подозрению в отмывании денег.