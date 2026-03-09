В Тегеране поврежден офис компании Sahab Pardaz, ответственной за интернет-цензуру

В Тегеране в результате удара повреждено здание, в котором находится офис технологической компании Sahab Pardaz HQ, связанной с интернет-цензурой. Фотографию здания опубликовал OSINT-аналитик Shin в соцсети Twitter (Х).

Компания находится в санкционном списке SDN американского ведомства OFAC — структуры Минфина США, которая вводит экономические санкции против организаций и людей, связанных с нарушениями прав человека, терроризмом или поддержкой санкционированных режимов.

По данным Минфина США, Sahab Pardaz разрабатывает и обслуживает инструменты цензуры и наблюдения, позволяющие властям анализировать интернет-данные пользователей и блокировать нежелательные сайты и сервисы.



Одной из технологий, используемых компанией, является DPI (Deep Packet Inspection) — метод анализа интернет-трафика, при котором система проверяет не только адрес отправителя и получателя данных, но и их содержимое. Такая технология позволяет государству отслеживать, какие сайты посещают пользователи, и при необходимости блокировать определенные сервисы.



Кто именно нанес удар по зданию Sahab Pardaz, пока неизвестно.



28 февраля США и Израиль начали совместную военную операцию против Ирана, заявив целями остановить ядерную и ракетную программы и ослабить возможности КСИР и проиранских прокси в регионе. В ответ Иран выпустил сотни ракет и БПЛА по Израилю и американским базам в странах Персидского залива.

