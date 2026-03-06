Немецкий медиахолдинг Axel Springer купил одну из старейших британских газет The Telegraph

Немецкий медиахолдинг Axel Springer договорился о покупке британской газеты The Telegraph за 575 млн фунтов стерлингов ($766 млн), сообщает Bloomberg. Агентство пишет, что сделка, заключенная с консорциумом RedBird IMI, который контролировал издание, положит конец трехлетней неопределенности вокруг одной из старейших британских газет.

Axel Springer издает немецкий таблоид Bild, а также издания Politico и Business Insider. Глава холдинга Матиас Депфнер заявил, что намерен сделать The Telegraph «ведущим правоцентристским изданием в англоязычном мире» и активно расширять его присутствие на американском рынке. По его словам, более двадцати лет назад компания уже пыталась купить The Telegraph, однако сделка тогда не состоялась.

Предыдущий претендент на покупку газеты — владелец Daily Mail, компания DMGT, — заключил сделку с RedBird IMI в ноябре на 500 млн фунтов стерлингов, однако лейбористское правительство инициировало регуляторные проверки. Именно это открыло путь для Axel Springer. DMGT подтвердила факт новой сделки, раскритиковав при этом британское медиарегулирование: по ее словам, устаревшая нормативная база ставит британские издательские группы в заведомо невыгодное положение при любых слияниях.

Аналитик Клэр Эндерс назвала Axel Springer «покупателем с безупречной репутацией» и охарактеризовала предложение как «облегчение» для нынешних владельцев и сотрудников редакции. Лондонский профессор медиа Дамиан Тамбини добавил, что лейбористское правительство наверняка с облегчением воспримет перспективу появления немецкого, а не британского правого медиаконгломерата.

Сделка еще должна получить одобрение регуляторов: министр культуры Великобритании Лиза Нэнди заявила, что намерена ее изучить. По итогам 2024 года выручка The Telegraph составила 279 млн фунтов, доходы от подписки выросли на 18% — до 81,1 млн фунтов.

