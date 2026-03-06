Почтовый сервис Proton Mail раскрыл платежные данные активиста американского движения Stop Cop City швейцарским властям

Почтовый сервис Proton Mail, позиционирующий себя как приватный и защищенный, выдал властям Швейцарии платежные данные пользователя из США, связанного с движением Stop Cop City и группой Defend the Atlanta Forest (DTAF). Движение борется с вырубкой леса вокруг Атланты под строительство полицейского учебного центра. Швейцария передала эти данные ФБР, которое его идентифицировало. Об этом рассказало издание 404 Media.

Несмотря на то, что Proton Mail использует сквозное шифрование для защиты содержимого писем, данные банковских карт, используемых для оплаты сервиса, позволяют идентифицировать владельца аккаунта. В данном случае карта была привязана к электронному адресу [email protected].

Представители Proton Mail заявили, что работают строго по швейцарским законам, никаких данных ФБР напрямую не передавали и раскрыли данные швейцарскому Министерству юстиции только после юридически обязательного распоряжения.

«Мы проверяем все законные распоряжения, полученные от швейцарских властей, и мы поняли, что в данном случае речь идет том, что сотрудника правоохранительных органов ранили из огнестрельного оружия, а также о взрывных устройствах», - заявил руководитель отдела коммуникаций компании Proton AG Эдвард Шон.

Движение Stop Cop City было создано в 2021 году для борьбы с вырубкой леса Саут-Ривер для строительства Атлантского учебного центра общественной безопасности. Активисты устраивали баррикады и засады на деревьях, растягивали между ними плакаты, надеясь помешать вырубке леса, а также вступали в конфликты с полицией, портили и поджигали технику застройщиков. В мае 2022 года они разгромили офис строительной компании Brasfield & Gorrie, оставив на фасаде надпись «Уберите полицию, или... ». В 2023 году во время полицейского рейда произошла стрельба - был ранен в ногу полицейский и убит один из протестующих. В итоге центр был достроен в 2025 году.

В сентябре 2023 года шестьдесят один человек, арестованный в лесу или во время протестов, был обвинен в преступном сговоре. В последствии эти обвинения были сняты, однако пятеро из них по прежнему остаются под стражей по обвинению во внутреннем терроризме.