Евросоюз приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских служебных паспортов

Евросоюз приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии. Для обычных граждан безвизовый режим пока сохраняется.

В ЕС объяснили решение тем, что Грузия отказалась согласовывать свою визовую политику с его политикой и нарушала права и свободы своих граждан.

«Действия грузинских властей с октября 2024 года, включая подавление протестов, оппозиционных политиков и независимых СМИ, негативно повлияли на ситуацию в Грузии и привели к нарушению ряда основных прав и международных правовых норм. Грузия также отказалась соответствовать визовой политике ЕС, что является необходимым условием сохранения безвизового режима», — говорится в сообщении.

Ограничения будут действовать до 6 марта 2027 года. Если, как отмечают в Еврокомиссии, грузинские власти не решат проблемы в сфере управления и верховенства права, меры могут продлить еще на два года.

Ранее еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявляла, что новый визовый механизм должен подтолкнуть Грузию вернуться на путь интеграции с Евросоюзом.

Грузия много лет вела активную политику сближения с ЕС. С 2017 года граждане Грузии с биометрическими паспортами пользуются безвизовым режимом для краткосрочных поездок в страны Шенгенской зоны. В 2014 году между Грузией и ЕС было подписано Соглашение об ассоциации и о всеобъемлющей и углубленной зоне свободной торговли, а в 2023‑м Грузия получила статус страны — кандидата на вступление в союз. Отношения между Грузией и Евросоюзом обострились из‑за сближения действующих грузинских властей с Россией, принятия закона «об иноагентах», давления на оппозицию и гражданское общество.

