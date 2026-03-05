Минфин США выдал бессрочную лицензию на операции с дочерними компаниями «Роснефти» в Германии

Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую операции с немецким подразделением «Роснефти», освободив его от санкционных ограничений. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Новая лицензия не содержит срока действия и заменяет прежнее разрешение, которое должно было истечь 29 апреля 2026 года. Как отмечает агентство, это решение снимает неопределенность для Берлина относительно будущего активов российской нефтяной компании в Германии.

По данным Reuters, продление санкционного исключения снижает риск перебоев в работе немецких нефтеперерабатывающих предприятий на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке, который усиливает нестабильность на мировых энергетических рынках. В частности, речь идет о доле «Роснефти» в нефтеперерабатывающем заводе PCK в городе Шведт — одном из ключевых поставщиков топлива для Берлина и региона вокруг столицы.

Германия передала немецкие активы «Роснефти» во внешнее доверительное управление в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Формально собственником компаний остается российская корпорация, однако управление осуществляет Федеральное агентство по сетям.

В январе руководство НПЗ PCK предупреждало немецкое правительство, что американские санкции осложняют деятельность предприятия и могут поставить под угрозу поставки топлива в Берлин. Как ранее писал Reuters со ссылкой на переписку менеджмента завода, ограничения затрудняли коммерческие операции и создавали риски для стабильной работы предприятия.

Ранее Минфин США уже выдавал временные лицензии, разрешающие операции с немецкими дочерними структурами «Роснефти». В октябре 2025 года Вашингтон позволил проводить сделки с участием Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing до 29 апреля 2026 года. Эти компании владеют долями в трех немецких нефтеперерабатывающих заводах, на которые приходится около 12% мощностей переработки нефти в стране.

Ранее власти Германии искали долгосрочное решение для управления активами «Роснефти», чтобы не зависеть от регулярного продления американских лицензий. В декабре 2025 года правительство предложило преобразовать действующую схему внешнего управления в «публично-правовой трест», который позволил бы передать контроль над активами немецкому юридическому лицу и привести систему управления в соответствие с санкционным режимом США.

