На российских православных иконах начали изображать участников нападения на Украину

В псковском храме Космы и Дамиана с Примостья появились две вкладные иконы с изображением реальных десантников 76-й дивизии ВДВ, погибших на войне в Украине в 2023 году. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников, призвав жителей региона прийти помолиться «за всех наших воинов», пишет Север.Реалии. На одной иконе рядом со святым Николаем Можайским изображен старший прапорщик Николай Савченко, на другой рядом со священномучеником Рустиком Парижским — старший лейтенант Руслан Шейка.

Иконы были написаны по заказу депутата Псковской городской думы и предпринимателя Дениса Иванова, который сам оплатил работу и придумал концепцию. По его словам, изначально планировалось создать четыре иконы, однако семьи еще двух погибших не передали фотографии. Оба увековеченных военнослужащих служили в псковской 76-й дивизии ВДВ и участвовали в войне с первого дня. Шейка погиб в августе 2023 года на территории Луганской области, Савченко — в сентябре того же года в Запорожской области.

С формальной канонической точки зрения нарушений нет: десантники изображены без нимбов и в подчиненном масштабе — на традиционном для «вкладных» икон месте донатора или того, за кого просят молиться. Однако эксперты, опрошенные изданием, указывают на принципиальное отличие псковских икон от исторических аналогов. По словам директора по коммуникациям Центра православных исследований Фордэмского университета Сергея Чапнина, подобные изображения появлялись в многовековой традиции как жест личного благочестия, тогда как здесь они возникают в логике государственной мобилизации — и это меняет их богословский смысл: символ политической лояльности вытесняет образ молитвы.

Православный священник и богослов Андрей Кордочкин считает, что псковские иконы продолжают линию, заданную мозаиками московского храма Вооруженных сил, но идут дальше — впервые в священное пространство вводятся изображения конкретных, поименованных участников нынешней войны. По его словам, это вписывается в нарратив церковных иерархов, приравнивающих гибель солдат к мученической смерти, тем самым фактически сакрализуя их. «Парадокс в том, что фактически речь о новой религии, где функцию церкви берет на себя государство», — говорит богослов, добавляя, что разделения между церковью и государством в России уже фактически не существует.

При этом оба эксперта полагают, что иконы с десантниками вряд ли останутся в храме надолго. Как напоминает практикующий иконописец, пожелавший остаться анонимным, в христианской традиции давно сложилась практика переписывать образа, когда их содержание перестает отвечать изменившимся историческим обстоятельствам — такие случаи известны, в частности, по мозаикам равеннской базилики Сант-Аполлинаре-Нуово. Кордочкин соглашается с ним: если начнутся судебные процессы над военными преступниками, эти иконы исчезнут «довольно быстро».

В 2024 году стало известно, что дворец Владимира Путина в Геленджике реконструировали к весне 2023 года. Судя по чертежам здания и видеокадрам, оказавшимся в распоряжении расследователей, зала для стриптиза и казино во дворце больше нет, зато там появилась часовня.