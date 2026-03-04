Путин передал Венгрии двоих пленных закарпатских венгров, захваченных ВС РФ в Украине

Владимир Путин распорядился освободить двух граждан Венгрии, оказавшихся в российском плену после, как утверждает российская сторона, мобилизации в Украине. Об этом российский президент сообщил на встрече с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто в Кремле, передает ТАСС.

Путин пояснил, что накануне в ходе телефонного разговора премьер-министр Виктор Орбан поднял вопрос об освобождении венгерских граждан с двойным — венгерским и украинским — гражданством, которых Киев «мобилизовал насильно». Российский президент заявил:

«Мною принято решение освободить двух человек. И вы сможете, как и просил премьер-министр, забрать их с собой прямо в самолет, на котором вы сюда приехали, и на котором вы вернетесь в Будапешт».

На переговорах в Москве Сийярто также поднял вопрос о нефтепроводе «Дружба». Министр обвинил Украину в «политической блокировке» возобновления поставок нефти и заявил, что Киев якобы связывает запуск трубопровода с требованиями предоставить оружие и финансовую помощь. По его словам, Будапешт располагает спутниковыми снимками, подтверждающими работоспособность нефтепровода, и нет никаких технических или инженерных причин для его блокировки. Еврокомиссия с такой трактовкой не согласна: в Брюсселе настаивают на том, что именно Россия повредила «Дружбу».

Помимо «Дружбы», министр затронул и более широкую энергетическую проблематику. Сийярто заявил, что трубопровод «Дружба» якобы блокируют те же люди, которые в 2022 году организовали теракт на газопроводах «Северный поток», и назвал «позором» то, что расследование этого «акта государственного терроризма в Балтийском море» так и не было доведено ЕС до конца.

Путин, в свою очередь, заявил, что российские спецслужбы располагают данными о подготовке Киевом при поддержке западных спецслужб диверсии на «Голубом потоке» и «Турецком потоке» — по аналогии со взрывами на «Северных потоках». По его словам, Москва уже проинформировала об этом Анкару. Путин сказал, что «это очень опасная игра, особенно сегодня».

