В Великобритании задержали помощника члена парламента и еще двух человек по обвинению в шпионаже в пользу Китая

В Великобритании задержаны трое мужчин по подозрению в шпионаже в пользу Китая. По данным Би-би-си, один из них является помощником члена парламента от Лейбористской партии. Аресты прошли в Лондоне и Уэльсе, обыски — в Лондоне, Ист-Килбрайде и Кардиффе.

Полиция Лондона сообщила, что задержанным вменяется содействие иностранной разведке по третьей статье Закона о национальной безопасности 2023 года. Согласно этой норме, преступлением считается совершение действий, существенно помогающих иностранной спецслужбе в деятельности, связанной с Великобританией. Непосредственной угрозы для общества нет, подчеркнули в Скотланд-Ярде.

Командующий антитеррористическим подразделением лондонской полиции Хелен Фланаган заявила, что в последние годы наблюдается «значительный рост» дел в области национальной безопасности. По ее словам, полиция продолжает «пресекать враждебную деятельность там, где ее подозревает».

Министр безопасности Дэн Джарвис, выступив в парламенте после арестов, предупредил, что в случае доказанного вмешательства Китая в британские государственные дела последуют «серьезные последствия». Он также заявил:

«Это правительство твердо в своей решимости противостоять иностранному вмешательству, направленному против Великобритании со стороны любого государства».

Аресты произошли через несколько недель после визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Пекин, где стороны обсуждали осторожное восстановление экономических связей. Теневой министр по делам кабинета Алекс Берхарт в ответ на слова Джарвиса напомнил о провале предыдущего шпионского дела, связанного с Китаем, а также о недавнем одобрении строительства «гигантского» китайского посольства в центре Лондона — несмотря на предупреждения, что объект может использоваться для шпионажа.

В ноябре 2025 года британский пенсионер Говард Филлипс получил семь лет тюрьмы за попытку передать государственные секреты российской разведке — агентам МИ5, выдававшим себя за сотрудников СВР. Как выяснилось, до этого он безуспешно пытался предложить свои услуги одновременно российской, иранской и китайской спецслужбам.

