США угрожают уголовным преследованием временному президенту Венесуэлы — Reuters

Администрация Дональда Трампа втайне готовит уголовное дело против временного президента Венесуэлы Делси Родригес, занявшей этот пост после смещения Николаса Мадуро. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Reuters.

По словам собеседников агентства, американские прокуроры подготовили обвинения в коррупции и отмывании денег против Родригес. Ей уже сообщили, что выдвинут против нее обвинения, если она не продолжит выполнять требования Трампа.

Обвинение готовилось тайно последние два месяца прокуратурой в Майами. По данным Reuters, оно связано с предполагаемой причастностью Родригес к отмыванию средств государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA в период с 2021 по 2025 год. Суть конкретных обвинений остается неясна.

Американские чиновники также представили Родригес список по меньшей мере из семи бывших высокопоставленных чиновников, их соратников и членов семей, чьего ареста и возможной экстрадиции хотят Штаты.

Заместитель генпрокурора США Тодд Бланш в своем Twitter назвал эти сообщения «абсолютной ложью».

Какими именно действиями Родригес недовольны американские власти, Reuters не уточняет. Бывшая вице-президент стала временным президентом Венесуэлы после захвата Николаса Мадуро американскими военными в ночь на 3 января. Президент США Дональд Трамп после этого заявлял, что Америка будет управлять Венесуэлой до наступления безопасного переходного периода и возьмет под контроль обширные нефтяные запасы страны.

В конце января Родригес заявила, что Венесуэла «устала подчиняться указаниям США», после чего госсекретарь Марко Рубио пригрозил Каракасу применением силы, чтобы добиться «максимального сотрудничества» от руководства страны.

Требования, выдвинутые США к Венесуэле, включают разрыв экономических связей с Китаем, Россией, Ираном и Кубой, эксклюзивное экономическое сотрудничество с США в области нефтедобычи и приоритет американским компаниям при продаже тяжелой нефти. Политолог Владимир Рувинский в разговоре с The Insider ранее отмечал, что Венесуэла сейчас функционирует как протекторат США, а ее суверенитет фактически крайне ограничен.