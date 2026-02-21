«Амнистия политзаключенных в Венесуэле — подачка оппозиции, а не признак настоящей либерализации» — эксперт

19 февраля Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила законопроект об ограниченной амнистии, на которую могут рассчитывать участники 13 конкретных демонстраций и протестов против режима диктаторов Уго Чавеса и Николаса Мадуро с 2002 по 2025 год. Ранее временный президент Венесуэлы Делси Родригес обещала масштабную амнистию, которая бы охватила «весь период политического насилия с 1999 года по настоящее время». В законе не прописано, какие именно преступления подлежат амнистии.

Политолог, профессор Университета ICESI (Кали, Колумбия) Владимир Рувинский в разговоре с The Insider рассказал, что перемены в Венесуэле после захвата Мадуро США носят крайне ограниченный и осторожный характер, а нынешнюю венесуэльскую власть нельзя назвать независимой.

«Венесуэла функционирует как протекторат Соединенных Штатов Америки. Ее реальный суверенитет очень ограничен. Морская блокада Венесуэлы продолжается. Венесуэльские власти в таких условиях абсолютно лишены возможности действовать самостоятельно.

Америке в первую очередь требуется стабильность и управляемость Венесуэлы. И режим Родригес сейчас это обеспечивает. Любые законодательные меры, принимаемые сейчас, направлены в первую очередь на то, чтобы успокоить общественное мнение. То есть ни режиму Родригесов, ни Вашингтону сейчас абсолютно невыгодно начинать какие-то политические дебаты, говорить о будущем устройстве Венесуэлы. Задача абсолютно другая.

В таких условиях освобождение политических заключенных, в отличие от других ситуаций, где речь идет о действительно суверенном транзите, не приводит к тому, что они начинают принимать участие в политической жизни. Этого в Венесуэле не будет. Эту амнистию можно назвать подачкой оппозиции или подачкой тем слоям венесуэльского общества, которые рассчитывали на то, что что-то будет меняться. Речь не идет о либерализации, которая была бы возможна в по-настоящему суверенном государстве».

В конце января 2026 года Делси Родригес, выступая перед нефтяниками в городе Пуэрто-ла-Крус, призвала венесуэльских политиков решать внутренние разногласия самостоятельно, а не следовать приказам из-за рубежа, и заявила об «усталости» от распоряжений Вашингтона. 25 января из тюрем освободили 104 человека, осужденных по политическим мотивам. Политзаключенных начали освобождать в Венесуэле 8 января, вскоре после того, как США захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро. Президент США Дональд Трамп заявлял, что политзаключенных отпускают по требованию американской администрации. Одного из амнистированных политзаключенных — оппозиционера Хуана Пабло Гуанипа — отправили под домашний арест почти сразу после освобождения из тюрьмы.