Ученые предположили, как греческие жрицы Элевсинских мистерий превращали ядовитый грибок спорынью в галлюциноген для церемонии

Международная группа исследователей из Греции, Испании и США опубликовала в журнале Scientific Reports работу, которая может подтвердить гипотезу о том, что участники Элевсинских мистерий в Древней Греции употребляли психоделик — и приготовить его могли из самых простых подручных средств.

На протяжении почти двух тысяч лет в городе Элевсин под Афинами проводился один из главных религиозных ритуалов античного мира. В кульминационный момент посвященные выпивали священный напиток кикеон, изготовленный из воды, ячменя и мяты, после чего, судя по описаниям, переживали нечто вроде растворения личности и «воскресения души». Что за особый ингредиент содержался в кикеоне — загадка, которую пытаются разгадать уже не одно десятилетие: посвященные давали клятву молчания о происходившем в храме под страхом смерти.

В 1978 году миколог Гордон Вассон, химик Альберт Хофманн — создатель ЛСД — и классицист Карл Рак выдвинули версию: психоделическим ингредиентом кикеона был грибок спорыньи, паразитирующий на злаках и содержащий алкалоиды, родственные ЛСД. Спорынья росла на ячмене, ячмень входил в кикеон, а эффекты совпадают с описаниями мистического опыта посвященных. Однако спорынья ядовита. В Средние века отравление ею — так называемый огонь Святого Антония — выкашивало целые города, вызывая судороги, галлюцинации и гангрену конечностей.

Авторы новой работы проверили конкретную технологическую гипотезу: жрицы Элевсина могли обрабатывать спорынью щелоком — щелочным раствором из древесной золы и воды, хорошо известным в древнем мире. Ученые сожгли дубовые и оливковые щепки, растворили золу в воде и прокипятили в получившемся растворе измельченную спорынью. Через два часа токсичные вещества полностью распались — и на их месте образовались психоактивные соединения: амид лизергиновой кислоты и его изомер, ближайшие природные аналоги ЛСД. Именно их находили в семенах вьюнка, которые ацтеки использовали в своих ритуалах.

Выход составил около 0,54 мг психоактивного вещества на грамм спорыньи — примерно столько, сколько нужно для одной дозы. Был сделан вывод, что для нескольких тысяч посвященных, которые одновременно проходили инициацию в Элевсине, потребовалось бы лишь несколько килограммов грибка — вполне реалистичное количество для храмового хозяйства. Авторы также указывают, что мята, второй ключевой ингредиент кикеона, содержит вещества, усиливающие психоактивный эффект и снижающие тревогу, а девятидневный пост, который соблюдали посвященные перед инициацией, дополнительно усиливал бы действие напитка.

До сих пор гипотеза о психоделическом кикеоне оставалась умозрительной. В 1990-х годах в испанском святилище, посвященном элевсинским богиням, нашли фрагменты спорыньи в ритуальном сосуде и в зубном камне захороненного там человека, однако никто не показывал экспериментально, что древние греки располагали технологией, позволявшей нейтрализовать яд и получить психоделик. Теперь такое доказательство есть — причем метод чрезвычайно прост: никакой перегонки, никаких сложных реактивов, только зола, вода и огонь. Для окончательного подтверждения гипотезы авторы призывают провести химический анализ артефактов, найденных непосредственно в Элевсине.

