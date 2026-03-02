Maersk приостановила прием ряда грузов для стран Персидского залива и из них

Датская транспортно-логистическая группа A.P. Moller-Maersk объявила о приостановке приема и отправки рефрижераторных, опасных и специальных грузов для ряда стран Персидского залива. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте компании.

«С сегодняшнего дня мы приостанавливаем прием рефрижераторных, опасных и специальных грузов в ОАЭ, Оман, Ирак, Кувейт, Катар, Бахрейн и Саудовскую Аравию и из них до дальнейшего уведомления».

Кроме того, компания временно прекратила прием новых бронирований на перевозки между странами Индийского субконтинента (Индия, Пакистан, Бангладеш и Шри-Ланка) и рынками Верхнего залива — ОАЭ, Бахрейном, Катаром, Ираком, Кувейтом и Саудовской Аравией. Ограничение не распространяется на другие торговые маршруты, а в Саудовской Аравии исключение сделано для портов Даммам и Эль-Джубейль.

В Maersk пояснили, что внимательно следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке и принимают превентивные меры для защиты сотрудников, обеспечения безопасности и сохранности грузов, а также поддержания стабильности логистической сети. Подтвержденные ранее бронирования будут рассматриваться индивидуально, а грузы в пути остаются под контролем операционных служб.

Компания также предупредила о возможных задержках в авиаперевозках: ряд стран региона объявили о временном закрытии воздушного пространства, а авиакомпании отменяют или перенаправляют рейсы. Это может повлиять на сроки доставки, в том числе при комбинированных схемах перевозки по морю и воздуху. Наземная логистика продолжает работать, однако возможны очереди на границах и задержки на таможне.

Решение принято на фоне эскалации в регионе после начала 28 февраля ударов США и Израиля по территории Ирана. Ранее сообщалось о возможном перекрытии Ормузского пролива, однако в Тегеране отрицали такие планы. 2 марта сервис морского мониторинга MarineTraffic зафиксировал резкое сокращение движения судов в проливе.

