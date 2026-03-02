Суд в Лондоне разрешил бывшим акционерам ЮКОСа взыскивать российские активы в Великобритании в счет долга на $65 млрд

Высокий суд Лондона постановил признать и привести в исполнение в Великобритании арбитражное решение по делу ЮКОСа, сумма по которому с учетом процентов превысила $65 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о решении арбитражного трибунала в Гааге от 2014 года, согласно которому три бывших акционера ЮКОСа — Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum — получили право на компенсацию в размере более $50 млрд. Позднее сумма увеличилась за счет начисленных процентов.

Судья Высокого суда Лондона Роберт Брайт указал, что доводы российской стороны о том, что арбитраж не должен исполняться, в том числе из-за предполагаемого мошенничества прежних владельцев компании, не могут служить основанием для отказа. По его словам, «моральные проступки», на которые ссылается Россия, «просто не способны предоставить какую-либо защиту». В 2023 году Верховный суд Нидерландов отклонил попытку России отменить арбитражное решение.

Инвесторы добиваются взыскания средств за счет коммерческих активов Российской Федерации, расположенных в Англии и Уэльсе. Генеральный директор группы акционеров GML Тим Осборн заявил, что истцы намерены приступить к процедуре исполнения решения. В то же время ожидается, что Россия обжалует постановление суда, а сам процесс взыскания может занять несколько лет.

Российская сторона ранее утверждала, что не давала согласия на арбитражное разбирательство, однако этот аргумент был отклонен британским судом еще в 2023 году, а затем повторно — в апелляции.

Несмотря на размер присужденной суммы, фактически инвесторам пока удалось взыскать лишь около 1,6 млн евро. Эти средства были получены в результате продажи с аукциона прав на 18 российских водочных брендов, включая Stolichnaya и Moskovskaya.

