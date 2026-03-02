Великобритания разрешила США использовать свои военные базы «для оборонительных действий»

Британский премьер также отметил, что привлечет к работе украинских специалистов по борьбе с беспилотниками:

«Мы не присоединяемся к ударам по Ирану, но продолжим оборонительные действия в регионе. Мы также привлечем экспертов из Украины, чтобы вместе с нашими помочь партнерам в Персидском заливе сбивать атакующие их иранские дроны».

Великобритания опубликовала краткое изложение правовой позиции правительства касательно участия Лондона в войне на Ближнем Востоке. В нем говорится, что ее действия будут сосредоточены исключительно на «прекращении угрозы воздушных и ракетных ударов по региональным союзникам, незаконно атакованным Ираном и не участвовавшим в боевых действиях с самого начала». Утверждается, что Лондон не будет более вовлечен в конфликт.

Позже Министерство обороны Великобритании заявило, что в воскресенье вечером база Королевских ВВС Акротири на Кипре подверглась «предполагаемому удару беспилотника». О пострадавших не сообщалось. Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что авиабазу атаковал беспилотник типа «Шахед».

Би-би-си отмечает, что это сообщение об атаке на британскую базу появилось после обращения Стармера.

Обновлено 11:13. Позднее Минобороны Британии сообщило, что эвакуирует семьи военных с базы Акротири. Сама база и персонал на ней продолжат работу в обычном режиме.

Агентство Reuters пишет, что эта атака на британский военный объект, по сути, первая после обстрела со стороны ливийских боевиков в 1986 году. Этот инцидент свидетельствует о значительной эскалации конфликта.