Великобритания разрешила США использовать свои военные базы «для оборонительных действий»

Фото: база Королевских ВВС на Кипре / Reuters
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Лондон разрешил Вашингтону использовать свои военные базы «в ограниченных оборонительных целях». После этого база Королевских ВВС на Кипре подверглась удару беспилотника.
В своем обращении, опубликованном в Twitter, Стармер заявил, что Великобритания не была и не будет вовлечена в удары по Ирану. Он добавил, что британские истребители участвовали только в перехвате иранских ракет:
«Но единственный способ остановить угрозу — уничтожить ракеты в месте их производства, на складах или в пусковых установках, используемых для запуска ракет. Соединенные Штаты попросили разрешения использовать британские базы в конкретных и ограниченных оборонительных целях.
Мы предприняли решение согласиться на этот шаг, [чтобы] предупредить удары Ирана, которые убивают мирных жителей, ставят под угрозу жизни британских граждан и затрагивают страны, не участвовавшие в атаке».
Британский премьер также отметил, что привлечет к работе украинских специалистов по борьбе с беспилотниками:
«Мы не присоединяемся к ударам по Ирану, но продолжим оборонительные действия в регионе. Мы также привлечем экспертов из Украины, чтобы вместе с нашими помочь партнерам в Персидском заливе сбивать атакующие их иранские дроны».
Великобритания опубликовала краткое изложение правовой позиции правительства касательно участия Лондона в войне на Ближнем Востоке. В нем говорится, что ее действия будут сосредоточены исключительно на «прекращении угрозы воздушных и ракетных ударов по региональным союзникам, незаконно атакованным Ираном и не участвовавшим в боевых действиях с самого начала». Утверждается, что Лондон не будет более вовлечен в конфликт.
Позже Министерство обороны Великобритании заявило, что в воскресенье вечером база Королевских ВВС Акротири на Кипре подверглась «предполагаемому удару беспилотника». О пострадавших не сообщалось. Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что авиабазу атаковал беспилотник типа «Шахед».
Би-би-си отмечает, что это сообщение об атаке на британскую базу появилось после обращения Стармера.
Обновлено 11:13. Позднее Минобороны Британии сообщило, что эвакуирует семьи военных с базы Акротири. Сама база и персонал на ней продолжат работу в обычном режиме.
Агентство Reuters пишет, что эта атака на британский военный объект, по сути, первая после обстрела со стороны ливийских боевиков в 1986 году. Этот инцидент свидетельствует о значительной эскалации конфликта.