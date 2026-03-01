Трамп заявил, что считает информацию о смерти Али Хаменеи достоверной

Президент США Дональд Трамп заявил, что информация о ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи в результате ударов США и Израиля соответствует действительности. Об этом он сказал телеканалу NBC.



На вопрос NBC о том, когда появится подтверждение ликвидации Хаменеи, Трамп ответил: «Я говорил со многими людьми, и мы уверены, мы считаем, что это достоверная история».

«Люди, которые принимали все решения, в основном уже исчезли», — добавил он, заявив, что «значительная часть руководства» Ирана также была ликвидирована, однако вдаваться в подробности отказался.



Ранее Reuters сообщил о смерти Хаменеи со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника. По его информации, тело верховного лидера найдено.



Иранское агентство Tasnim тем временем сообщает, что верховный лидер уверенно руководит ситуацией на поле боя. При этом Тегеран объявил об отмене запланированного на субботний вечер выступления Хаменеи. С момента начала военной операции между США и Ираном он не появлялся на публике.



Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что появляется все больше признаков возможной гибели Хаменеи, однако официального подтверждения со стороны Израиля пока не последовало.



Израиль в субботу нанес удар по резиденции аятоллы Али Хаменеи в Иране — здание было полностью разрушено, что подтверждают опубликованные спутниковые снимки.



Старший чиновник Пентагона сообщил Fox News, что аятолла Али Хаменеи и от пяти до десяти высокопоставленных представителей Исламской Республики, включая командующего Корпусом стражей исламской революции, могли погибнуть при первом ударе Израиля по комплексу в Тегеране. По данным собеседников канала, операцию намеренно провели раньше запланированного срока — время атаки было сдвинуто на основании разведданных и из-за «цели форс-мажор», поэтому США и Израиль пошли на нетипичный шаг и нанесли дневной удар, чтобы застать участников совещания врасплох.



Али Хаменеи — один из лидеров исламской революции 1979 года, третий президент Ирана (1981–1989 гг.) и второй Верховный лидер Исламской Республики с 1989 года, в чьих руках были сосредоточены ключевые рычаги политической, военной и религиозной власти более трех десятилетий. Это определило внешнюю политику Тегерана, усиление роли КСИР и поддержку шиитских прокси-движений в регионе.

Региональное влияние Хаменеи начало ослабевать после нападения террористической организации ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. В июне прошлого года Хаменеи был вынужден скрываться после израильских ударов, в результате которых погибли несколько его ближайших соратников и командиров КСИР. Удары Израиля и США в июне 2025 года уничтожили ядерные и ракетные объекты Ирана.

